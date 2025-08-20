واردات تایر پنج برابر نیاز کشور است؛ کاهش ۲۵ درصدی تولید داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش تایر در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: بازار لاستیک به تعادل رسیده و قیمت آزاد وجود ندارد. قیمت‌هایی که کارخانجات و نمایندگانشان عرضه می‌کنند، با قیمت بازار آزاد یکسان است و بازار آزاد عملاً وجود ندارد.

وی افزود: این وضعیت به لطف وزارت صمت است که اجازه واردات پنج‌برابر نیاز کشور را داده و ارز لازم برای واردات را در اختیار واردکنندگان قرار داده است!

این مقام صنفی اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت سالانه تولید تایر در کشور ۳۰۰ هزار تن است و بیش از ۷۰ درصد نیاز داخلی از طریق تولید داخل تأمین می‌شود؛ اما ۳۰ درصد باقی‌مانده همچنان وابسته به واردات است.

وی گفت: دولت برای هر کیلوگرم تایر یک دلار ارز تعیین کرده، اما تاکنون تنها ۲۷۰ میلیون دلار به تولیدکنندگان داخلی پرداخت شده است در حالی که برای ۳۰ درصد از نیاز کشور، یک میلیارد دلار ارز اختصاص یافته است.

گنجی ادامه داد: مقدار زیادی لاستیک خارجی وارد بازار ایران شده و با چک‌های چند ماهه فروخته می‌شود. سود اصلی واردکنندگان در همان زمان واردات کسب شده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. در نتیجه، شرکت‌های تولیدکننده تحت فشار شدید قرار دارند و قادر به تولید ظرفیت کامل خود نیستند.

وی گفت: به همین دلیل، انجمن تولیدکنندگان تایر تصمیم گرفت تولید کارخانجات را ۲۵ درصد کاهش دهد. واقعاً شایسته کشوری مانند ایران نیست که واردکنندگان پنج برابر نیاز کشور واردات داشته باشند و تولیدکنندگان مجبور شوند تولید خود را کاهش دهند.