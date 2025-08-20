جراحی آخرین راه لاغر شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهر کردی فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی و چاقی، به نقش مهم تغذیه سالم بعد از عمل‌های لاغری برای جلوگیری از ابتلاء به کم‌خونی اشاره کرد و اظهار داشت: افرادی که تحت عمل‌های جراحی لاغری قرار می‌گیرند طبیعتاً حجم مواد غذایی که می‌توانند به بدن خود برسانند بسیار کمتر از قبل خواهد بود و نقش تغذیه مناسب و سالم بعد از عمل برای تأمین ویتامین‌ها و مواد مغزی به خصوص مواد غذایی حاوی آهن برای جلوگیری از کم‌خونی بسیار حائز اهمیت و حیاتی می‌باشد.

وی گفت: افرادی که جراحی لاغری بای‌پس انجام داده‌اند، عمل جذب ضعیف‌تری نسبت به افرادی که جراحی اسلیو بر روی آنها صورت پذیرفته، دارند و می‌بایست برای جبران منابع غذایی، تغذیه سالم‌تر و کامل‌تری را داشته باشند.

این عضو انجمن جراحی چاقی بیان داشت: بعد از جراحی‌های لاغری و در کنار تغذیه سالم، مکمل‌هایی برای جلوگیری از ابتلاء به کم‌خونی تجویز می‌شوند که برای افرادی که تحت جراحی بای‌پس قرار گرفته‌اند مصرف روزانه یک عدد کپسول مولتی‌ویتامین برای همیشه خواهد بود تا منابع آهن در بدن آنها تأمین گردد.

ماهر افزود: این باور، برای افرادی که تحت جراحی اسلیو قرار گرفته‌اند مصرف مکمل به صورت طولانی مدت نخواهیم داشت و طی چکاپ‌های سالیانه و انجام آزمایشات لازم این گروه می‌توانند مصرف مکمل‌های مولتی‌ویتامین را بعد از چند سال حذف کنند، کاملاً برداشتی اشتباه است به طوری که در بیشتر افراد حتی بعد عمل اسلیو همیشه نیاز به مصرف مکمل مولتی ویتامین نیاز است.

ماهر نیز تاکید کرد: برداشت اشتباه دیگر در مورد مصرف مولتی ویتامین وجود دارد، که مصرف مولتی ویتامین پس از جراحی چاقی باعث برگشت وزن می‌شود در حالی که کمبود ویتامین و مینرال بدلیل مصرف نکردن مکمل باعث تمایل به شیرینی خواری و ریزه خواری و برگشتن وزن می‌شود.

این فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی و چاقی به افرادی که عمل جراحی لاغری برای آنها صورت نمی‌پذیرد اشاره کرد و بیان داشت: افرادی که تجربه رژیم درمانی و تغییر سبک زندگی را نداشته باشند، افراد دارای اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، و افرادی با مشکلات قلبی و ریوی حاد کاندید جراحی لاغری نخواهند.

وی با این توضیح که جراحی چاقی انتخاب اول نیست اضافه کرد: افرادی با BMI زیر ۳۰ که اضافه وزن بسیاری ندارند نیز کاندید جراحی لاغری نیستند و این افراد حتی اگر دارای بیماری‌های زمینه‌ای همچون کبد چرب باشند می‌توانند با تغییر سبک زندگی، انجام ورزش منظم و اندکی رژیم درمانی شرایط بهتر و ایده‌آلی برای خود فراهم کنند.

ماهر کردی تکمیل کرد: افرادی با داشتن BMI بالای ۴۰ می‌توانند در همان ابتدا جراحی چاقی انجام دهند اما حتماً باید همراه با تغییر در سبک زندگی باشد.