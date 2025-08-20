به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سینا متخصص جراحی لاغری و لاپاراسکوپی با تاکید بر این مهم که هیج داروی خوراکی استانداردی با تائید FDA برای لاغری وجود ندارد، اظهار داشت: هر آنچه که به عنوان داروهای لاغری استاندارد شناخته می‌شوند شامل آمپولهای تزریقی به صورت روزانه و هفتگی می‌باشند که برندهای ایرانی و خارجی آن در کشور موجود است.

وی با اشاره به اثر بخشی بهتر آمپول‌های لاغری هفتگی نسبت به انواع روزانه آن، افزود: طبق مطالعات، طول دوره مصرف داروهای تزریقی ۷۲ هفته می‌باشد که اثر بخشی آن بصورت کاهش حدود ۱۲ درصد از وزن اولیه میباشد.

این متخصص جراحی لاپاراسکوپی تصریح کرد: مصرف داروهای تزریقی به عنوان روش‌های کم تهاجمی شاید جذابیت بیشتری داشته باشد اما در واقعیت اثربخشی اندک و غیرماندگاری دارند، بطوری که در ۷۰ درصد افراد این کاهش وزن در طول یکسال بازگشت داشته است.

سینا، همچنین هزینه استفاده ۷۲ هفته‌ای داروهای تزریقی لاغری را حدود ۲۰ هزار دلار اعلام کرد و گفت: در کنار هزینه بالای آمپول‌های لاغری باید دانست که مصرف ۷۲ هفته‌ای این داروها عوارض بسیار زیاد و حتی خطرناکی را به همراه دارد که در برخی موارد کوری ناگهانی چشم و در مواردی دیگر حتی مرگ فرد استفاده کننده گزارش شده است.

وی همچنین بیان داشت: اما در مواردی که فرد بخواهد در مدت کوتاه مثلاً ۲ الی ۳ ماهه، کاهش وزنی بین ۳ تا ۱۰ کیلوگرم را داشته باشد، مصرف این دست از داروهای تزریقی لاغری می‌تواند منطقی باشد ولی مصرف طولانی مدت آن به علت عوارض شناخته نشده آنها توصیه نمی‌شود.

این متخصص جراحی لاغری یادآور شد: بهترین، موثرترین و ماندگارترین روش لاغری، جراحی اسلیو و بای‌پس است که تا به امروز جایگزین مناسبی برای این عمل‌ها معرفی نشده است.

سینا تاکید کرد و گفت: قطعاً توصیه براین است که افراد دارای BMI بالای ۳۵ و افراد دارای BMI عدد ۳۰ تا ۳۵ که بیماری‌های زمینه‌ای همچون دیابت، کبد چرب، فشار خون بالا و چربی خون بالا دارند، از روش جراحی‌های لاغری بهره ببرند و استفاده از داروهای تزریقی لاغری برای این افراد به علت عوارض بسیار و ماندگار نبودن کاهش وزن، به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.