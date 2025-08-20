برگزاری دوره «ایران ما» با هدف امیدافزایی کنشگران دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی-تشکیلاتی «ایران ما» با محوریت تربیت و توانمندسازی کنشگران عرصه ایمان و امید، توسط کانون ایمان و امید از تاریخ ۵ تا ۸ مرداد ماه در اردوگاه بین‌المللی شهید باهنر واقع در تهران برگزار شد.

روز نخست این دوره با مراسم افتتاحیه، اهدای پک‌های فرهنگی و آموزشی ویژه دانشجویان و سخنرانی محمد سعید احدیان با موضوع «هسته سخت نود میلیونی» آغاز شد.

گعده‌ای صمیمی با حضور امیرحسین یزدان‌پناه، مدیر اخبار داخلی مجلس شورای اسلامی، ویژه دانشجویان برگزار شد.

در روز دوم دوره، شرکت‌کنندگان از سلسله کارگاه‌های متنوعی بهره‌مند شدند؛

کارگاه «مدیریت تشکیلات» با سخنرانی سجاد فخرایی در این کارگاه، گفتگوهای سازنده‌ای پیرامون مسائل روز کشور صورت گرفت و دانشجویان نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح نمودند.

کارگاه «تولید محتوای حرفه‌ای با موبایل» با ارائه علی عاشوری و کارگاه «روایت رسانه‌ای پیشرفت» با سخنرانی مجید اسماعیلی برگزار شد.

در پایان روز دوم نیز، گعده‌ای صمیمانه و گفتگو محور با حضور مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، و دانشجویان برگزار گردید که طی آن مباحث مهمی در زمینه‌های سیاست داخلی، امنیت و نقش‌آفرینی دانشجویان در فضای عمومی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در روز سوم دوره، کارگاه «رشد و شتابدهی تشکیلات» توسط محمد غلامیان در دو بخش برگزار شد.

بخش نخست با تمرکز بر شکل‌گیری و نظام‌دهی کانون‌های ایمان و امید در دانشگاه‌ها و بخش دوم با طرح راهکارهایی برای جذب و سازماندهی تشکیلات دانشجویی به‌صورت گروه‌های عملیاتی همراه با ارائه مدل دبیرمحور توسط دانشجویان پیگیری شد.

در ادامه، حبیب رحیم‌پور ازغدی در کارگاهی با عنوان «مبانی عقلانیت انقلاب» به ارائه تحلیل‌های عمیق و پاسخ به پرسش‌های دانشجویان پرداخت.

آخرین کارگاه این دوره نیز با سخنرانی سید علیرضا آل‌داوود و با موضوع «مدیریت محتوای رسانه‌ای پیشرفته» برگزار شد و به عنوان اختتامیه رسمی دوره «ایران ما» شناخته شد.

این دوره که با هدف تقویت شبکه‌سازی میان دانشجویان فعال، توانمندسازی نیروی انسانی مؤمن، متخصص و انقلابی و ارتقای سطح تحلیل و مهارت‌های تشکیلاتی برگزار گردید، با حضور حدود ۸۰ نفر از دانشجویان فعال فرهنگی و دبیران کانون‌های دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف در سراسر کشور برگزار شد که اسامی این دانشگاه‌ها به شرح زیر است:

دانشگاه تهران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده رفاه

دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه تربیت دبیر رجایی

دانشگاه فرهنگیان ایلام

دانشگاه سوره تهران

دانشگاه انقلاب اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد البرز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صنعتی اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل