به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا لادن مقدم بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی دانشگاه آزاد شاهرود از برگزاری چهارمین جشنواره ملی داستان‌نویسی «به‌یاد لاله‌ها» در این دانشگاه خبر داد.

وی با بیان اینکه این جشنواره از سری برنامه‌های پنجمین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود، ابراز کرد: چهار سطح دانش‌آموزی، دانشجویی، خانواده شهدا و ایثارگران و سطح آزاد برای این رویداد در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه آزاد سمنان با بیان اینکه قالب این رویداد هنری داستان کوتاه است، تاکید کرد: آثار باید با تأثیر از «نامه ۳۱ نهج‌البلاغه» نوشته شود.

لادن مقدم با بیان اینکه این رویداد هنری روز چهارشنبه، اول بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان برگزار می‌شود، تاکید کرد: به نفرات برگزیده این رویداد فرهنگی و هنری جوایزی داده خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در کل دانشگاه‌های آزاد استان سمنان ۱۷ هزار دانشجو تحصیل می‌کند، گفت: از این تعداد پنج هزار دانشجو در واحد سمنان تحصیل می‌کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در ادامه گفت: تلاش مجموعه دانشگاه آزاد استان بر این است که آموزش‌ها را به سمت رشته‌های مهارتی سوق دهد تا نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و صنایع را تأمین کند.