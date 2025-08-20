  1. سیاست
رضایی‌کوچی: بانک مرکزی بدهی ۶۸۰ میلیون دلاری به بانک مسکن را تسویه کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تسویه فوری مطالبات ارزی این بانک به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی‌ کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به مشکلات نقدینگی بانک مسکن و تأثیر آن بر اجرای طرح‌های ملی مسکن، خواستار تسویه فوری مطالبات ارزی این بانک به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد. این درخواست در پی بررسی‌های کمیسیون عمران و گزارش دیوان محاسبات کشور مطرح شده است.

متن نامه به شرح زیر است؛

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر فرزین

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: وضعیت تسویه مطالبات ارزی بانک مسکن از بانک مرکزی

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند با عنایت به گزارش‌های استانی و نیز دریافتی از دیوان محاسبات کشور در خصوص روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نشست‌هایی در کمیسیون عمران برای بررسی عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن برگزار و نحوه انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات قانون فوق‌الذکر مورد بررسی واقع گردید.

در این جلسات، مشکلات نقدینگی بانک مسکن (به عنوان بانک تخصصی تأمین مالی بخش مسکن و ساختمان کشور) به عنوان یکی از عوامل اصلی کند شدن روند اعطای تسهیلات و همچنین ضرورت مساعدت و توانمندسازی بانک مسکن از طرق مقتضی، از جمله؛ تسویه مطالبات ارزی از بانک مرکزی، تسویه مطالبات ریالی از دولت، افزایش سرمایه بانک به عنوان راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی و کمک به اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد تأکید قرار گرفت.

با شرح فوق و به منظور حل و فصل مشکلات ناترازی بانک مسکن و کمک به پیشبرد قانون جهش تولید مسکن، امید است با قید فوریت دستور فرمائید ضمن تعیین تکلیف و تسویه مطالبات ارزی تأیید شده بانک مسکن از بانک مرکزی به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار، گزارش مربوطه به این کمیسیون ارسال شود.

