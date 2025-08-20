به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی‌ کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به مشکلات نقدینگی بانک مسکن و تأثیر آن بر اجرای طرح‌های ملی مسکن، خواستار تسویه فوری مطالبات ارزی این بانک به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد. این درخواست در پی بررسی‌های کمیسیون عمران و گزارش دیوان محاسبات کشور مطرح شده است.

متن نامه به شرح زیر است؛

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر فرزین

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: وضعیت تسویه مطالبات ارزی بانک مسکن از بانک مرکزی

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند با عنایت به گزارش‌های استانی و نیز دریافتی از دیوان محاسبات کشور در خصوص روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نشست‌هایی در کمیسیون عمران برای بررسی عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن برگزار و نحوه انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات قانون فوق‌الذکر مورد بررسی واقع گردید.

در این جلسات، مشکلات نقدینگی بانک مسکن (به عنوان بانک تخصصی تأمین مالی بخش مسکن و ساختمان کشور) به عنوان یکی از عوامل اصلی کند شدن روند اعطای تسهیلات و همچنین ضرورت مساعدت و توانمندسازی بانک مسکن از طرق مقتضی، از جمله؛ تسویه مطالبات ارزی از بانک مرکزی، تسویه مطالبات ریالی از دولت، افزایش سرمایه بانک به عنوان راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی و کمک به اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد تأکید قرار گرفت.

با شرح فوق و به منظور حل و فصل مشکلات ناترازی بانک مسکن و کمک به پیشبرد قانون جهش تولید مسکن، امید است با قید فوریت دستور فرمائید ضمن تعیین تکلیف و تسویه مطالبات ارزی تأیید شده بانک مسکن از بانک مرکزی به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار، گزارش مربوطه به این کمیسیون ارسال شود.

