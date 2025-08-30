ضمانت ۱۰ ساله واحدهای مسکونی مشهد؛ شتاب بیشتر در ساخت مسکن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدرضا دشتی اردکانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد از مگاپروژه برج‌های مسکونی فردوسی مشهد بازدید کردند. در جریان این بازدید، محسن علیزاده مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن اعلام کرد این شرکت به‌عنوان نخستین انبوه‌ساز کشور آمادگی دارد تمامی پروژه‌های خود را به مدت ۱۰ سال ضمانت کند.

تأکید رئیس کمیسیون عمران بر تسریع در رفع موانع

در نشست مشترک مدیران سرمایه‌گذاری مسکن و هیئت بازدیدکننده، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از مقیاس و کیفیت اجرای طرح گفت: لازم است فرآیندهای اداری و اجرایی با سرعت بیشتری پیگیری شود تا موانع احتمالی برطرف و روند تکمیل پروژه تسهیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط همچون شهرداری و آستان قدس رضوی، این پروژه در زمان مقرر به بهره‌برداری رسیده و به الگویی موفق در تولید مسکن باکیفیت تبدیل شود.

معاون وزیر اقتصاد: شتاب بیشتر در ساخت مسکن ضروری است

در ادامه، محمدرضا دشتی اردکانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد نیز بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: امیدواریم شاهد شتاب بیشتری در حوزه ساخت‌وساز مسکن باشیم.

وی با اشاره به برنامه وزیر اقتصاد برای سفر به سواحل مکران تصریح کرد: ضروری است شرکت‌هایی همچون گروه سرمایه‌گذاری مسکن با حضور در این منطقه به توسعه و پیشرفت سواحل مکران کمک کنند.

تمامی پروژه‌ها را با ضمانت ۱۰ ساله ارائه می‌کنیم

محسن علیزاده مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در این نشست با بیان اینکه رسالت اصلی این گروه ساخت مسکن باکیفیت است، گفت: با اطمینانی که به عملکرد خود داریم، آمادگی داریم تمامی پروژه‌ها را به مدت ۱۰ سال ضمانت کنیم.

وی افزود: سازوکاری طراحی خواهد شد که در صورت بروز هرگونه آسیب در مدت ۱۰ سال سکونت، شرکت به هزینه خود نسبت به تعمیر اقدام کند. در همین راستا یکی از شرکت‌های خدماتی زیرمجموعه مسئولیت بررسی خدمات پس از بهره‌برداری را بر عهده گرفته است.

علیزاده مگاپروژه برج‌های مسکونی فردوسی مشهد را یکی از مهم‌ترین طرح‌های گروه دانست و تأکید کرد: این پروژه می‌تواند نقطه عطفی در کارنامه سرمایه‌گذاری مسکن باشد. در صورت رفع موانع موجود، امکان تکمیل طرح پیش از موعد مقرر وجود دارد و تاکنون نیز با وجود مشکلات، پیشرفت مطلوبی حاصل شده است.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به توافقات صورت‌گرفته با بانک مسکن گفت: در صورت تحقق این توافقات، تسهیلات بانکی می‌تواند کمک شایانی به تکمیل پروژه‌ها داشته باشد و ظرفیت شرکت‌های تابعه گروه در سراسر کشور برای ارتقای کمی و کیفی تولید مسکن افزایش یابد.

وی در پایان با اشاره به سیاست دولت مبنی بر گسترش سکونتگاه‌ها به مرزهای آبی کشور خاطرنشان کرد: گروه سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌شرق توان بالایی برای توسعه فعالیت‌ها در استان سیستان و بلوچستان و سواحل مکران دارد و می‌تواند پروژه‌های اقتصادی و مسکونی جدیدی را آغاز کند.