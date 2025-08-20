به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز در نشست سراسری مدیران این سازمان، ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، از تلاشهای کارکنان سازمان قدردانی کرد و با اشاره به حضور میدانی و نظارتی بازرسان در روزهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصریح کرد: در روزهایی که بسیاری از دستگاهها به فعالیت محدود بسنده کرده بودند، بازرسان سازمان بازرسی تمام وقت با احساس مسئولیت مضاعف، در بیمارستانها، اورژانسها، میادین میوه و ترهبار و سایر مراکز خدماترسانی حاضر شدند و با نظارت میدانی خود، از بروز مشکلات جلوگیری کردند.
وی با اشاره به ضرورت نظارت میدانی مستمر خاطرنشان کرد: بازدیدهای سرزده از دستگاههای اجرایی و بهویژه مراکز خدمترسان همچون بانکها و بیمارستانها، نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و یارانهای، رصد برنامههای عملیاتی دستگاهها برای رفع ناترازی انرژی و پایش اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت، در شمار مهمترین اولویتهای بازرسی قرار دارد و باید به آنها توجه ویژه شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مدیران سازمان باید با حضور فعال در مجامع عمومی، دسترسی مردم به سازمان را تسهیل کنند.
وی با تاکید بر اطلاع رسانی امیدبخش، به موقع و متناسب با موضوعات تاکید کرد: شکایات و گزارشهایی که از طریق سامانه ۱۳۶ واصل میشود، باید با دقت و سرعت رسیدگی گردد؛ چرا که پاسخ به هنگام به مطالبات مردم، سرمایه اجتماعی کشور را افزایش میدهد.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد که رویکرد ما باید بر پیشگیری و هشدار به موقع استوار باشد؛ اما در عین حال نباید از برخورد قاطع و ریشهکن کردن مفاسد جاری غفلت کرد.
وی نظارت بر اجرای دستورالعملهای پدافند غیرعامل و صیانت از مراکز حساس همچون سدها، نیروگاهها و انبارهای کالاهای اساسی را نیز از وظایف مهم بازرسی دانست و تأکید کرد: تهدید دشمن پایان نیافته و میزان آمادگی دستگاهها باید پیوسته مورد سنجش قرار گیرد و هر نقطه ضعف، بیدرنگ تذکر داده شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برگزاری جشنواره شفافیت را اقدامی مهم در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و گفت: خشکاندن ریشه فساد جز با شفافیت ممکن نیست، باید همه امور در معرض دید مردم باشد و تعارض منافع بهطور جدی برطرف گردد.
وی بیان کرد: همچنین اجرای دقیق قوانین از جمله اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت، منع عضویت یک فرد در چندین هیأتمدیره و ممنوعیت حضور کارمندان دولت در هیأت مدیره شرکتهای خصوصی ضرورتی اجتنابناپذیر است و سازمان بازرسی با موارد تخلف از اجرای قانون برخورد میکند.
وی در ادامه خواستار نظارت مستمر بر قوانین خاص همچون قانون جوانی جمعیت، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و اصلاح الگوی مصرف شد و تصریح کرد: مدیران دستگاهها باید برنامهمحور، فعال و آماده شرایط بحرانی باشند و بازرسان نیز اجازه ندهند روزمرگی، سوءمدیریت یا غفلت، راه نفوذ فساد را باز کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تکالیف دستگاهها در برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم سرنوشت برنامه هفتم به برنامههای قبل دچار شود. در همین راستا باید با نظارت فعال و مؤثر، عملکرد دستگاهها در اجرای قانون برنامه هفتم را ارزیابی کنیم.
وی با اشاره به شعار سال تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور، شعار سال نباید به دست فراموشی سپرده شود. کمک به تولید و سرمایه گذاری و رفع موانع تولید باید همواره سرلوحه کارهای سازمان بازرسی کل کشور باشد. در همین راستا قرارگاه سرمایه گذاری برای تولید باید فعالانه جلسات خود را برگزار کرده و بر اجرای مصوبات خود نظارت کند.
خدائیان در بخش پایانی سخنان خود به ابعاد جنگ شناختی اشاره کرد و گفت: امروز فضای مجازی و رسانهها، شبکههای اجتماعی و هوش مصنوعی جایگزین توپ و تانک شدهاند و دشمن با تحریف واقعیتها، بزرگنمایی ضعفها و کوچکنمایی دستاوردها، در پی ایجاد یأس و خودتحقیری در جامعه است که راه مقابله با این تهدید پیچیده، جهاد تبیین و اطلاعرسانی دقیق، امیدبخش و به موقع از سوی همه دستگاههاست.
در ابتدای این نشست، علی هادی معاون راهبردی سازمان، گزارشی از روند اجرای برنامههای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ارائه کرد.
