۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

خداییان: پاسخگویی سریع به شکایات مردم سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گزارش‌هایی که از طریق سامانه ۱۳۶ واصل می‌شود، باید با دقت و سرعت رسیدگی شود؛ چرا که پاسخ به هنگام به مطالبات مردم، سرمایه اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز در نشست سراسری مدیران این سازمان، ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، از تلاش‌های کارکنان سازمان قدردانی کرد و با اشاره به حضور میدانی و نظارتی بازرسان در روزهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصریح کرد: در روزهایی که بسیاری از دستگاه‌ها به فعالیت محدود بسنده کرده بودند، بازرسان سازمان بازرسی تمام وقت با احساس مسئولیت مضاعف، در بیمارستان‌ها، اورژانس‌ها، میادین میوه و تره‌بار و سایر مراکز خدمات‌رسانی حاضر شدند و با نظارت میدانی خود، از بروز مشکلات جلوگیری کردند.

وی با اشاره به ضرورت نظارت میدانی مستمر خاطرنشان کرد: بازدیدهای سرزده از دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه مراکز خدمت‌رسان همچون بانک‌ها و بیمارستان‌ها، نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و یارانه‌ای، رصد برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها برای رفع ناترازی انرژی و پایش اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت، در شمار مهم‌ترین اولویت‌های بازرسی قرار دارد و باید به آنها توجه ویژه شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مدیران سازمان باید با حضور فعال در مجامع عمومی، دسترسی مردم به سازمان را تسهیل کنند.

وی با تاکید بر اطلاع رسانی امیدبخش، به موقع و متناسب با موضوعات تاکید کرد: شکایات و گزارش‌هایی که از طریق سامانه ۱۳۶ واصل می‌شود، باید با دقت و سرعت رسیدگی گردد؛ چرا که پاسخ به هنگام به مطالبات مردم، سرمایه اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد که رویکرد ما باید بر پیشگیری و هشدار به موقع استوار باشد؛ اما در عین حال نباید از برخورد قاطع و ریشه‌کن کردن مفاسد جاری غفلت کرد.

وی نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل و صیانت از مراکز حساس همچون سدها، نیروگاه‌ها و انبارهای کالاهای اساسی را نیز از وظایف مهم بازرسی دانست و تأکید کرد: تهدید دشمن پایان نیافته و میزان آمادگی دستگاه‌ها باید پیوسته مورد سنجش قرار گیرد و هر نقطه ضعف، بی‌درنگ تذکر داده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برگزاری جشنواره شفافیت را اقدامی مهم در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و گفت: خشکاندن ریشه فساد جز با شفافیت ممکن نیست، باید همه امور در معرض دید مردم باشد و تعارض منافع به‌طور جدی برطرف گردد.

وی بیان کرد: همچنین اجرای دقیق قوانین از جمله اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت، منع عضویت یک فرد در چندین هیأت‌مدیره و ممنوعیت حضور کارمندان دولت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و سازمان بازرسی با موارد تخلف از اجرای قانون برخورد می‌کند.

وی در ادامه خواستار نظارت مستمر بر قوانین خاص همچون قانون جوانی جمعیت، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و اصلاح الگوی مصرف شد و تصریح کرد: مدیران دستگاه‌ها باید برنامه‌محور، فعال و آماده شرایط بحرانی باشند و بازرسان نیز اجازه ندهند روزمرگی، سوءمدیریت یا غفلت، راه نفوذ فساد را باز کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تکالیف دستگاه‌ها در برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم سرنوشت برنامه هفتم به برنامه‌های قبل دچار شود. در همین راستا باید با نظارت فعال و مؤثر، عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون برنامه هفتم را ارزیابی کنیم.

وی با اشاره به شعار سال تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور، شعار سال نباید به دست فراموشی سپرده شود. کمک به تولید و سرمایه گذاری و رفع موانع تولید باید همواره سرلوحه کارهای سازمان بازرسی کل کشور باشد. در همین راستا قرارگاه سرمایه گذاری برای تولید باید فعالانه جلسات خود را برگزار کرده و بر اجرای مصوبات خود نظارت کند.

خدائیان در بخش پایانی سخنان خود به ابعاد جنگ شناختی اشاره کرد و گفت: امروز فضای مجازی و رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی جایگزین توپ و تانک شده‌اند و دشمن با تحریف واقعیت‌ها، بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و کوچک‌نمایی دستاوردها، در پی ایجاد یأس و خودتحقیری در جامعه است که راه مقابله با این تهدید پیچیده، جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی دقیق، امیدبخش و به موقع از سوی همه دستگاه‌هاست.

در ابتدای این نشست، علی هادی معاون راهبردی سازمان، گزارشی از روند اجرای برنامه‌های سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ارائه کرد.

