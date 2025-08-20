  1. جامعه
پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد

پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق مربوط به مردادماه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان، بر اساس حکم سال ۱۴۰۴ محاسبه و از صبح امروز آغاز و طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تأمین من» از ابتدای شهریور ماه مقدور است.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وب‌سایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند. سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.

