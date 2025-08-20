به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از نقاط مختلف پایتخت، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و برنامه‌های ستاد شهید آرمان در مجتمع ایوان‌ری قرار گرفت.

این بازدید با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شیر نژاد، رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران انجام شد.

در این برنامه، زاکانی با حضور در محل ستاد این طرح در ایوان‌ری، از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و با مسئولان و دست‌اندرکاران به گفتگو نشست.

وی در جریان این بازدید، از نزدیک با جزئیات، اهداف و دستاوردهای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این طرح مردمی آشنا شد.

طرح شهید آرمان با هدف ترویج ارزش‌های دینی و ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی در محله‌های پایتخت فعالیت می‌کند. این بازدید نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری به حمایت و تقویت اقدامات‌مردمی و ارزش‌محور در راستای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان تهرانی است.