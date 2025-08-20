«سعید فدایی» شهردار بندر کیاشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای اسلامی شهر بندر کیاشهر عصر چهارشنبه اعضای شورا با بررسی سوابق و برنامههای پیشنهادی سعید فدایی را به عنوان شهردار جدید این شهر بندری برگزیدند.
فدایی که متولد سال ۱۳۶۱ است دارای مدرک کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی است.
وی پیش از این به عنوان معاون مالی شهرداری بندر کیاشهر فعالیت کرده و در حوزههای مالی، اجرایی و خدمات شهری تجربه قابل توجهی دارد.
سوابقی چون معاونت فنی سازمان مدیریت پسماند استان گیلان و مدیریت ساخت تجهیزات شرکت کود آلی گیلان نیز از دیگر تجربیات حرفهای او به شمار میرود.
اعضای شورای شهر در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات شهردار پیشین، بر ضرورت تداوم روند توسعه شهری، ارتقا کیفیت خدمات عمومی و تقویت ارتباط با شهروندان تأکید کردند.
سعید فدایی نیز در سخنانی با بیان اولویتهایی همچون خدمترسانی شفاف، حفظ محیط زیست و حمایت از ظرفیتهای جوانان و خانوادهها، تعهد خود را برای مدیریت مؤثر شهر اعلام کرد.
