معرفی نامزدهای بهترین فیلمساز اول پانزدهمین جشن منتقدان سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، اسامی نامزدهای بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول) برای رقابت در پانزدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.

نامزدهای این بخش عبارتند از:

«آپاراتچی» (قربانعلی طاهرفر)

«برف آخر» (امیرحسین عسگری)

«بی رویا» (آرین وزیر دفتری)

«تصور» (علی بهراد)

«تمساح خونی» (جواد عزتی)

«جنگل پرتقال» (آرمان خوانساریان)

«شب طلایی» (یوسف حاتمی‌کیا)

«علت مرگ نامعلوم» (علی زرنگار)

«علفزار» (کاظم دانشی)

«موقعیت مهدی» (هادی حجازی‌فر)

در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.

نامزدهای بخش‌های دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.

پانزدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریور به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

