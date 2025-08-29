فرزاد حسنی مجری پانزدهمین جشن منتقدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشن منتقدان، شنبه ۸ شهریور، فرزاد حسنی اجرای مراسم پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران را برعهده خواهد داشت. اهدای جوایز برگزیدگان بخش‌های مختلف جشن در رشته‌های مختلف و برپایی بزرگداشت حسن پورشیرازی، فرشته صدرعرفایی و جواد طوسی بخش‌های اصلی این مراسم را تشکیل می‌دهد.

جعفر گودرزی، دبیر پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در آستانه برگزاری این رویداد پیامی منتشر کرد.

در بخشی از این پیام آمده است:

«سینما برای ما فقط پرده و تصویر نیست؛ سینما حافظه‌ جمعی یک ملت است. آینه‌ای‌ است که شادی‌ها و رنج‌هایمان را بازمی‌تاباند؛ جایی که خیال با حقیقت دست می‌دهد و انسان خود را دوباره می‌شناسد.

پانزدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران را در حالی برگزار می‌کنیم که بیش از هر زمان، سینمای ایران نیازمند امید، تنفس و انسجام است. این جشن تلاشی‌ است برای پاسداشت همان نَفَسی که سینما در جان مردم می‌دمد؛ نفسی که حتی در تاریک‌ترین روزها خاموش نمی‌شود.

برای اجرای این شب باشکوه، همراهی فرزاد حسنی را خواهیم داشت؛ صدایی پرشور که می‌تواند طنین جشن را دوچندان کرده و این آیین را به تجربه‌ای به‌یادماندنی بدل کند.

در مراسم فردا، علاوه بر معرفی و تقدیر از برگزیدگان رشته‌های مختلف، بزرگداشت سه چهره ارزشمند؛ حسن پورشیرازی، فرشته صدرعرفایی و جواد طوسی برگزار خواهد شد.

امید من این است که این شب نه تنها لحظه‌ای برای تقدیر، بلکه فرصتی برای دوباره‌ باور کردنِ جادوی سینما باشد؛ جادویی که ما را کنار هم نگه می‌دارد و چراغ فردا را روشن می‌کند.»

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران شنبه ۸ شهریور ساعت ۱۸:۳۰ به دبیری جعفر گودرزی و با حضور هنرمندان، منتقدان، نویسندگان و اهالی رسانه در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.