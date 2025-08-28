معرفی نامزدهای بازیگری اول زن و مرد پانزدهمین جشن منتقدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن انجمن منتقدان، اسامی نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن عبارتند از:
- آزاده صمدی (عزیز)
- الناز شاکردوست (بیبدن)
- پریناز ایزدیار (ملاقات خصوصی)
- ژاله صامتی (سرهنگ ثریا)
- ژیلا شاهی (موقعیت مهدی)
- سارا بهرامی (جنگل پرتقال)
- سارا بهرامی (علفزار)
- طناز طباطبایی (بی رویا)
- لاله مرزبان (نگهبان شب)
- لیلا حاتمی (تصور)
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد عبارتند از:
-امین حیایی (برف آخر)
- بانیپال شومون (علت مرگ نامعلوم)
- پژمان جمشیدی (علفزار)
- تورج الوند (نگهبان شب)
- جواد عزتی (تمساح خونی)
- سعید پورصمیمی (پرویزخان)
- محسن تنابنده (جنگ جهانی سوم)
- میرسعید مولویان (جنگل پرتقال)
- هادی حجازی فر (موقعیت مهدی)
- هوتن شکیبا (ملاقات خصوصی)
در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکرانشده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شدهاند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول)، بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.
پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریور به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار میشود.
