معرفی نامزدهای بازیگری اول زن و مرد پانزدهمین جشن منتقدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن انجمن منتقدان، اسامی نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن عبارتند از:

- آزاده صمدی (عزیز)

- الناز شاکردوست (بی‌بدن)

- پریناز ایزدیار (ملاقات خصوصی)

- ژاله صامتی (سرهنگ ثریا)

- ژیلا شاهی (موقعیت مهدی)

- سارا بهرامی (جنگل پرتقال)

- سارا بهرامی (علفزار)

- طناز طباطبایی‌ (بی رویا)

- لاله مرزبان (نگهبان شب)

- لیلا حاتمی (تصور)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد عبارتند از:

-امین حیایی (برف آخر)

- بانیپال شومون (علت مرگ نامعلوم)

- پژمان‌ جمشیدی (علفزار)

- تورج الوند (نگهبان شب)

- جواد عزتی (تمساح خونی)

- سعید پورصمیمی (پرویزخان)

- محسن تنابنده (جنگ جهانی سوم)

- میرسعید مولویان (جنگل پرتقال)

- هادی حجازی فر (موقعیت مهدی)

- هوتن شکیبا (ملاقات خصوصی)

در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول)، بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریور به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.