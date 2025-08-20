آغاز عصر نو در صنعت نفت ایران با تأسیس انستیتو تخصصی فلر

به گزارش خبرنگار مهر، همیشه صنعت نفت ایران بهعنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور شناخته شده است، اما چالشهای زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای این صنعت، بارها مورد انتقاد فعالان و کارشناسان قرار گرفته است. یکی از مهمترین این چالشها، موضوع فلرینگ یا سوزاندن گازهای مشعل است که علاوه بر آلودگی گسترده هوا، باعث از دست رفتن حجم عظیمی از منابع انرژی میشود.
اکنون، تأسیس «انستیتو فلر» بهعنوان یک نهاد تخصصی و مرجع علمی صنعتی، نویدبخش شروعی تازه در این مسیر است. این نهاد با محوریت وزارت نفت و همراهی دانشگاه صنعت نفت و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، همچنین با سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی از جمله گروه هیربد نیرو و ایپک، در حال شکلگیری است.
مأموریت انستیتو فلر فراتر از یک پروژه تحقیقاتی ساده است. این نهاد قرار است به مرکزی برای نوآوری، توسعه فناوریهای نو، مدیریت پروژههای صنعتی و ارتقای بهرهوری انرژی تبدیل شود. کاهش آلایندههای ناشی از گازهای مشعل و حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی زیستمحیطی، اهداف کلیدی این مجموعه خواهند بود.
کارشناسان معتقدند که این اقدام میتواند نقطه آغازی برای همکاری پایدار میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی باشد. در واقع، تشکیل این نهاد بهنوعی تجلی یک مدل جدید حکمرانی در صنعت نفت است که در آن علم، سرمایه و سیاست در کنار یکدیگر برای حل یک بحران زیستمحیطی به میدان میآیند.
اگر این همکاری راهبردی بهدرستی هدایت شود، نهتنها مشکلات فعلی ناشی از آلایندههای فلر به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت، بلکه صنعت نفت ایران میتواند الگویی برای دیگر کشورها در حوزه مدیریت زیستمحیطی باشد. از این رو، انستیتو فلر را باید سرآغاز عصر نوینی در صنعت نفت کشور دانست؛ عصری که در آن توجه به محیط زیست و بهرهوری انرژی همسنگ تولید و توسعه اقتصادی اهمیت پیدا میکند.
