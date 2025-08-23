  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۲

اشتغال، امنیت و قانون تسهیل سه چالش اصلی جامعه وکالت

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: سه چالش اصلی این جامعه نبود تناسب میان پذیرش و بازار کار، تهدید امنیت شغلی و شخصی وکلا و مشکلات ناشی از قانون تسهیل است.

ابراهیم کیانی سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مهم‌ترین آسیب‌های جامعه وکالت، گفت: یکی از چالش‌های جدی این حوزه، مسئله اشتغال است؛ به نحوی که تناسبی میان پذیرش وکلا و ظرفیت بازار کار وجود ندارد.

وی افزود: موضوع دیگری که به شدت نگران‌کننده است، بحث امنیت شغلی و شخصی وکلاست که نه تنها بر خود آنان بلکه بر خانواده‌هایشان نیز اثرات منفی بر جای گذاشته است.

کیانی در ادامه سومین چالش عمده را به قانون تسهیل مرتبط دانست و اظهار کرد: درباره این موضوع بارها به صورت مفصل صحبت کرده‌ایم، چرا که آثار آن مشکلات زیادی برای نهاد وکالت ایجاد کرده است.

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تأکید کرد: این سه حوزه؛ اشتغال، امنیت و قانون تسهیل مهم‌ترین عرصه‌های آسیب‌زا برای جامعه وکالت محسوب می‌شوند و اگرچه راهکارهای متعددی برای رفع آن‌ها وجود دارد، اما اصلاح قوانین و ورود جدی قانون‌گذار می‌تواند نقش اساسی در حل این چالش‌ها ایفا کند.

کد خبر 6566396
مهدیه حسن نائینی

