اشتغال، امنیت و قانون تسهیل سه چالش اصلی جامعه وکالت

ابراهیم کیانی سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مهم‌ترین آسیب‌های جامعه وکالت، گفت: یکی از چالش‌های جدی این حوزه، مسئله اشتغال است؛ به نحوی که تناسبی میان پذیرش وکلا و ظرفیت بازار کار وجود ندارد.

وی افزود: موضوع دیگری که به شدت نگران‌کننده است، بحث امنیت شغلی و شخصی وکلاست که نه تنها بر خود آنان بلکه بر خانواده‌هایشان نیز اثرات منفی بر جای گذاشته است.

کیانی در ادامه سومین چالش عمده را به قانون تسهیل مرتبط دانست و اظهار کرد: درباره این موضوع بارها به صورت مفصل صحبت کرده‌ایم، چرا که آثار آن مشکلات زیادی برای نهاد وکالت ایجاد کرده است.

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تأکید کرد: این سه حوزه؛ اشتغال، امنیت و قانون تسهیل مهم‌ترین عرصه‌های آسیب‌زا برای جامعه وکالت محسوب می‌شوند و اگرچه راهکارهای متعددی برای رفع آن‌ها وجود دارد، اما اصلاح قوانین و ورود جدی قانون‌گذار می‌تواند نقش اساسی در حل این چالش‌ها ایفا کند.