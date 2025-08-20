حضور بقایی در جمع اساتید و پیشکسوتان حوزه ادب و فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه عصر امروز با حضور در «مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب» در جلسه ماهانه فرهیختگان و اساتید ادبیات فارسی و ایران‌شناسی شرکت کرد.

بقایی در این خصوص در شبکه ایکس نوشت:

امروز در «مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب»، ضمن شرکت در مراسم یادبود مرحوم دکتر مظفر بختیار، ادیب و هنرمند برجسته و «استاد ممتاز ادبیات فارسی دانشگاه پکن»، از دیدگاه‌ها و سخنان استادان برجسته‌ی ادب، تاریخ و فرهنگ ایران بهره‌مند شدم. زبان و ادب فارسی بخش لاینفک هویت جمعی ایرانیان، و حلقه وصل ایران با حوزه تمدنی ایران است. وزارت امور خارجه خود را موظف به بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و فرهنگی می‌داند.