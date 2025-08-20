به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به ارمنستان، گفت: این سفر در امتداد سیاست حسن همجواری و تحکیم روابط با همسایگان انجام شد؛ سیاستی که طی سالهای اخیر در دولتهای سیزدهم و چهاردهم با جدیت دنبال شده است.
وی افزود: ارمنستان یکی از همسایگان مهم ایران در قفقاز جنوبی است که هرچند کوتاهترین مرز مشترک را با کشورمان دارد، اما این مرز همواره امن و باثبات بوده و اهمیت راهبردی دارد.
بقایی محورهای گفتگو در ایروان را شامل امضای دستکم ۱۰ سند همکاری در حوزههای کشاورزی، تجارت، فرهنگ، آموزش، فناوری، گردشگری، حملونقل و انرژی دانست و توضیح داد که علاوه بر این موارد، تحولات اخیر منطقه بهویژه روندهای دو هفته گذشته در قفقاز نیز در دستور کار بوده است.
به گفته وی، تهران آغازگر و حامی توافق صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده و بر انعقاد هرچه سریعتر این توافق بهعنوان زمینهساز امنیت پایدار در منطقه تأکید دارد.
وی به دیدار وزیران امور خارجه دو کشور در حاشیه این سفر اشاره کرد و گفت: این نخستین گفتگوی رو در رو میان دو وزیر پس از انتشار بیانیه توافق صلح بود، هرچند پیش از آن نخستوزیر ارمنستان نیز به تهران آمده و تماسهای تلفنی انجام شده بود. بقایی این تعاملات را مثبت و با مواضع شفاف و روشن دو طرف ارزیابی کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه به دومین مقصد سفر رئیسجمهور، یعنی بلاروس، پرداخت و گفت: روابط ایران و بلاروس از زمان استقلال این کشور پس از فروپاشی شوروی تاکنون همواره پایدار و رو به رشد بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه، حوزههای همکاری را فناوری، اقتصاد و کشاورزی برشمرد و با اشاره به مواضع مشترک دو کشور در مخالفت با یکجانبهگرایی و قانونشکنیهای بینالمللی افزود: تهران و مینسک در قالب جنبش عدم تعهد همکاریهای سازندهای داشتهاند و در این سفر اسناد مهمی برای گشودن فصل تازهای از روابط به امضا خواهد رسید.
بقایی در بخش دیگری از این گفتگو، با توجه به هفتاد و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این رویداد را «ننگین» و «نماد آشکار مداخله بیگانگان» خواند و گفت: سرنگونی دولت منتخب مردم ایران توسط آمریکا و انگلیس و بازگرداندن نظام دیکتاتوری، پیامدهای عمیقی بر سیاست داخلی و خارجی کشور گذاشت که تا امروز آثار آن مشهود است.
وی خاطرنشان کرد: اعدام سید حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت مصدق، نیز بخشی تلخ از این رویداد بود و ایرانیان هر سال با یادآوری آن، انزجار خود از مداخله خارجی را ابراز میکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد که اتحاد و همبستگی ملی در برابر زیادهخواهی قدرتهای خارجی و همچنین تقویت روابط با کشورهای همسایه، دو رکن اساسی تأمین امنیت و مصالح ملی هستند.
وی هشدار داد که هر نوع اختلاف و تفرقه میان کشورهای منطقه، فرصتی برای سوءاستفاده قدرتهای فرامنطقهای ایجاد میکند؛ موضوعی که در بحرانهای اخیر در سوریه و دیگر کشورهای پیرامونی دیده شده است.
بقایی در پایان با اشاره به همکاری ایران و ارمنستان، این رابطه را نمونهای از همگرایی مؤثر برای تأمین امنیت مرزها و گسترش همکاریهای منطقهای دانست و تحرکات دیپلماتیک اخیر دولت را بخشی از نقشه راه جامع سیاست خارجی توصیف کرد که همزمان امنیت، منافع ملی و نقشآفرینی فعال در نظم منطقهای را دنبال میکند.
نظر شما