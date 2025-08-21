دستور استاندار برای دو اتفاق مثبت در پیست شمشک و بازگشایی جاده دیزین

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار تهران به شمیرانات، شهر شمشک و دربندسر روز چهارشنبه میزبان محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و هیئت همراه وی از جمله معاونین و مدیران کل استانداری، مدیران کل ادارات استان تهران، فرماندار شمیرانات و معاونین فرمانداری، بخشدار رودبارقصران، مهدی ساوه شمشکی، شهردار، حسین ساوه شمشکی، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اوشان فشم میگون بود.

در این نشست، استاندار تهران دو تصمیم کلیدی گرفت که بدون شک در صورت اجرایی شدن آن نتیجه بسیار مثبتی در اسکی ایران خواهد داشت. تصمیمی مرتبط با پیست بین المللی اسکی شمشک که مدت هاست به حال خود رها شده و از یک پیست مرجع و قهرمان ساز به پیستی بلااستفاده و مهجور تبدیل شده است. پیستی که مالکیت آن متعلق به اهالی شمشک است و راه اندازی آن نه تنها در عرصه ورزش بلکه از بعد اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیر مثبت خواهد داشت.

مولدسازی پیست شمشک در راستای نوسازی و ارتقای تجهیزات، یکی از تصمیمات مهمی که با حضور استاندار تهران مطرح شد تا دستگاه‌ها و تجهیزات فرسوده پیست شمشک از سوی شرکت توسعه به بخش خصوصی واگذار شود. قرار است این اقدام با هماهنگی شورای شهر شمشک و دربندسر و با سهیم شدن مردم منطقه اجرا شود تا بهره‌وری و کیفیت خدمات در این پیست افزایش یابد.

یکی دیگر از موارد مهم که در این جلسه مطرح شد بهبود شرایط جاده دیزین به شمشک بود، معضلی که بعد از سال‌ها و اقدامات متعدد مقطعی، هنوز یکی از مشکلات جدی و ثابت اسکی است. در این خصوص تصمیم گرفته شد بخشی از عملیات ایمن‌سازی مسیر توسط شهرداری انجام شود. البته در سایه فعالیت‌های درآمدزایی مرتبط در این مسیر تا زمینه بازگشایی مجدد جاده فراهم گردد.

این تصمیم‌ها اگرچه فعلاً به مرحله اجرا نرسیده است، ولی می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش اسکی باشد. تصمیمی که نه تنها نقش مهمی در توسعه گردشگری ورزشی، ارتقای سطح خدمات و افزایش مشارکت مردم محلی دارد، بلکه مشکل تکراری و خسته کننده پیست شمشک و البته جاده شمشک به دیزین را یک بار برای همیشه ریشه کن کند.