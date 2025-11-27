  1. ورزش
سقوط بهمن در پیست محل تمرین ملی پوشان اسکی آلپاین در اتریش

بخشی از منطقه اشتوبای در کشور اتریش که محل اردوی تیم ملی اسکی آلپاین ایران است با حادثه سقوط بهمن همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه بهمن در فاصله چند صد متری محل تمرین اسکی بازان کشورمان در اتریش در منطقه اشتوبای، چندین نفر اسکی باز را ناپدید کرد.

خبرنگار مهر، کسب اطلاع کرد که هیچ‌یک از اعضای تیم ملی اسکی کشورمان در محل حادثه حضور نداشته‌اند و همگی در سلامت کامل می‌باشند.

در حال حاضر امداد و نجات اسکی بازان گیر افتاده زیر بهمن همچنان ادامه دارد و ملی پوشان کشورمان نیز به تیم امداد و نجات کمک رسانی کردند.

تیم ملی اسکی آلپاین کشورمان جهت آمادگی برای حضور در المپیک زمستانی ۲۰۲۶ در اتریش حضور دارد تا تنها سهمیه اعزامی آقایان کشورمان در این رویداد پس از اردو و حضور در چند مسابقه مشخص شود.

