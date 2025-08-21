غلامرضا اشرفی در گفت و گو با مهر با اشاره به نقش موثر تعاونیها در اقتصاد استان، بیان کرد: طی سال گذشته ۳۴ تعاونی جدید در استان تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در این مدت ۱۵ تعاونی بالغبر ۳۰ میلیارد دلار کالا به کشورهای همسایه، حاشیه خلیج فارس و اروپا صادر کردهاند.
اشرفی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ۵۴۴ طرح با اشتغالزایی اعتبارب بالغ بر ۹۵ میلیارد تومان دریافت کردهاند، افزود: با این این طرحها برای هزار و ۶۳۷ نفر اشغالزایی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: امسال هم ۱۱۵ طرح جدید به اعتبار ۱۳۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۴۳۳ نفر در استان به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به جزئیات سومین دوره طرح کالابرگ الکترونیک بیان کرد: درحال حاضر ۲۱۹ هزار و ۷۳۸ خانوار استان مشمول این طرح بوده هستند.
اشرفی با بیان اینکه تاکنون ۱,۲۶۳ میلیارد تومان دولت برای این طرح هزینه کرده است، گفت: پنچ هزار و ۷۰۰ فروشگاه در سراسر خراسان جنوبی به طرح کالابرگ الکترونیک متصل هستند.
وی اظهار داشت: مبلغ کالابرگ برای خانوارهای دهک درآمدی یک تا سه به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهار تا هفت ۳۵۰ هزار تومان است.
