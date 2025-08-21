حجت‌الاسلام محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیامبر اسلام در اداره جامعه اسلامی، به جای تکیه بر ثروت یا قدرت قبیله‌ای، بنیان حکومت خود را بر عدالت اجتماعی، مشارکت مردم و رعایت حقوق ضعفا بنا نهاد؛ سبکی که در برابر سیاست‌های منفعت‌طلبانه و تبعیض‌آمیز، یک الگوی بی‌بدیل تاریخی محسوب می‌شود.

وی افزود: رسول اکرم (ص) به‌عنوان یک رهبر سیاسی اجتماعی، هرگز خود را از مردم جدا نمی‌کرد؛ او در بازار حضور می‌یافت، با مردم گفت‌وگو می‌کرد، به درد دل محرومان گوش می‌داد و تصمیمات کلان سیاسی‌اش را با شورا و مشورت می‌گرفت. این روش، الگویی عملی برای رهبران امروز است که اگر به کار گرفته شود، می‌تواند بسیاری از گره‌های اعتماد عمومی را بگشاید.

این کارشناس دینی با تأکید بر اینکه سیاست نبوی سیاست اخلاقی بود، خاطرنشان کرد: در شرایطی که امروز بخشی از جامعه از سیاست‌ورزی صرفاً شعاری و قدرت‌طلبانه گلایه دارد، بازخوانی رفتار پیامبر اسلام در عرصه اجتماعی می‌تواند روح تازه‌ای به فضای سیاسی و مدیریتی کشور بدمد؛ چراکه پیامبر نه برای منافع شخصی بلکه برای تحقق عدالت، کرامت انسانی و وحدت اجتماعی قیام کرد.