دستگیری ۱۵ جاعل اسناد توسط کارآگاهان پلیس آگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: در پی ارجاع پرونده‌هایی به پلیس آگاهی در سطح چند استان کشور مبنی بر وقوع جعل و سندسازی در زمینه اموال منقول و غیرمنقول، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد اعضای این باند با سوءاستفاده از غیبت مالکان اصلی که در خارج از کشور حضور داشتند مدارک هویتی و اسناد مالکیتی را جعل کرده و با معرفی افراد جعلی به عنوان مالک موفق به فروش اموال در دفاتر اسناد رسمی شدند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان ارزش اموال فروخته شده توسط این باند حدود ۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ۱۵ نفر از متهمان اصلی شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های تخصصی به کار خود اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده و صدور قرار قانونی مناسب تحویل مراجع قضائی شدند.

وی تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی باید در احراز هویت مراجعان و صحت مدارک ارائه شده دقت بیشتری داشته باشند و با حساسیت بالاتری عمل کنند.

سردار قنبری همچنین هشدار داد: شهروندان در هنگام انجام معاملات ملکی با خرید و فروش اموال با دقت و احتیاط بیشتری اقدام کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

وی در پایان با اشاره به اقتدار پلیس آگاهی در کشف این باند بزرگ کلاهبرداری، گفت: یکی از اولویت‌های پلیس صیانت از حقوق مردم و مقابله قاطعانه با بزرهکاران است که شهروندان نیز با هوشیاری و همکاری می‌توانند در ارتقا امنیت اجتماعی نقش مؤثری را ایفا کنند.