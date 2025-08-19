  1. جامعه
کشف بیش از ۲۰ هزار سند و کالای تقلبی با عملیات ضربتی پلیس

رئیس پلیس آگاهی فراجا از اجرای مرحله اول طرح عملیاتی مبارزه با جعل و تقلب در سراسر کشور خبر داد و گفت: کارآگاهان موفق به دستگیری ۶۵ متهم در این خصوص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در اجرای برنامه عملیاتی سال جاری، مرحله نخست طرح مبارزه با جعل و تقلب از ۴ تا ۹ مرداد به مدت شش روز در سطح پلیس‌های آگاهی سراسر کشور به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در این طرح مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و دستگیری ۶۵ نفر از جاعلان حرفه ای، استفاده کنندگان از اسناد جعلی و تولید و توزیع کنندگان کالاهای تقلبی شدند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در جریان این عملیات گسترده کارآگاهان توانستند بیش از ۲۰ هزار و ۴۱۴ فقره انواع اسناد جعلی، مدارک هویتی، اوراق بانکی، قراردادهای صوری و همچنین مقادیر قابل توجهی کالای تقلبی را کشف و ضبط کنند.

وی با تاکید بر برخورد قاطع با اعضای باندهای جعل و سودجویان اقتصادی، خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی در سال جاری اجرای مرحله‌ای این طرح را در دستورکار دارد و در مراحل بعدی نیز با شناسایی و دستگیری جاعلان و متقلبان، گام‌های موثرتری در ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم در بر خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در معاملات و خرید کالا، دقت لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

