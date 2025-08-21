رمان «پیامبر» و ژرفکاوی شخصیت ایشان؛ چاپ ۹ جلد در یک مجلد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «پیامبر» نوشته نقی سلیمانی که پیش‌تر در قالب مجموعه‌ای ۹ جلدی توسط انتشارات به‌نشر منتشر شده بود، به زودی در قالب چاپ یک‌جلدی با جلد سخت عرضه خواهد شد. این اثر که زندگی حضرت محمد (ص) را از پیش از تولد تا پایان عمر روایت می‌کند، پیش‌تر مورد استقبال نوجوانان، دانشجویان و علاقه‌مندان به ادبیات داستانی قرار گرفته و جوایز متعددی را در جشنواره‌های داخلی کسب کرده است.

این اثر تاکنون موفق به دریافت نشان خورشید از مؤسسه معاک، لوح زرین و دیپلم افتخار از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۸۹)، عنوان کتاب سال شهید غنی‌پور، جایزه جشنواره قصه‌های قرآنی در بخش رمان و جایزه بهترین کتاب از جشنواره کتاب سال مجله سلام بچه‌ها شده است. همچنین اخیراً در بیست و یکمین جشنواره ملی کتاب رشد (۱۴۰۲) به عنوان اثر برگزیده در شاخه رمان نوجوان انتخاب شده است.

رمان «پیامبر» به قلم نقی سلیمانی نویسنده نام آشنای کودکان و نوجوانان نوشته شده که سال‌های سال برای کودکان و نوجوانان رمان و داستان کوتاه منتشر کرده و مورد استقبال خوانندگان قرار گرفته است. تصویرهای بسیار درخشان و زیبای کتاب اثر هنرمند و تصویرگر کتاب کودک، رضا مکتبی است. تصویرگری مجلدات این رمان را رضا مکتبی و مهکامه شعبانی بر عهده داشته‌اند و انتشارات به‌نشر ناشر آن است. این اثر تاکنون به چاپ‌های متعدد رسیده و نسخه یک‌جلدی جدید آن به زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

نقی سلیمانی، نویسنده اثر گفت: که این رمان بر اساس اشارات قرآن به زندگی پیامبر (ص) و با استفاده از منابع معتبری مانند تدوین شده است. به گفته وی، این کتاب با بهره‌گیری از شیوه «استناد و تخیل» می‌کوشد لحظات درخشان، خطرناک و عجیب زندگی پیامبر را بازنمایی و چهره واقعی ایشان را نشان دهد.

سلیمانی ادامه داد: این رمان بر اساس اشاره‌ها و سرنخ‌هایی که در قرآن از زندگی محمد (ص) به دست می‌دهد به سراغ تاریخ، نهج البلاغه و کتاب‌های معتبر رفته و زندگانی و شخصیت پیامبر را ژرفکاوی کرده است.

او با اشاره به اینکه در این اثر قصه زندگی حضرت محمد (ص) با نزول آیه آیه قرآن شکل می‌گیرد، ادامه داد: این اثر با هر آیه در طول سال‌های وحی به حالات، شخصیت و حوادثی که بر پیامبر می‌گذشته اشاره‌های ضمنی یا مستقیم دارد که این، خود سرنخ‌هایی برای یافتن وقایع طول زندگی پیامبر و روشِ او به دست می‌دهد در واقع این رمان تلاشی در همین جهت، و البته بر محور و خط قرآن است.