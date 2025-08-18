چاپ یازدهم «پاسیاد پسر خاک» در آستانه رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ یازدهم «پاسیاد پسر خاک» به قلم محمد قبادی که زندگی‌نامه مرحوم حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد است، به کوشش انتشارات سوره مهر منتشر شد.

«پاسیاد پسر خاک»، زندگی و زمانه حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد را در دو بخش پیش از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب روایت می‌کند. این اثر که نخستین‌بار در سال ۱۳۸۸ منتشر شده، اکنون به چاپ یازدهم رسیده و با طراحی جلد جدید و تغییرات ظاهری در بازار کتاب عرضه شده است.

سیر زندگی و مبارزات مرحوم سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد به‌صورت روزشمار (کرنولوژی)، در دو بخش و هر بخش شامل سه فصل است. بخش اول دربرگیرنده موضوعات پیش از انقلاب و پیشینه خانوادگی، تولد، دوران کودکی و نوجوانی، تحصیلات کلاسیک و حوزوی، حضور و فعالیت در عرصه‌های سیاسی در قم، نجف و تهران و همکاری با شهید سیدعلی اندرزگو است.

بخش دوم به مسائل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد که مهم‌ترین فرازهای این بخش حضور مرحوم ابوترابی در ستاد جنگ‌های نامنظم، ۱۰ سال اسارت، نمایندگی مقام معظم رهبری و دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.

این کتاب در بیست‌وهشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر شناخته شد و در نوزدهمین دوره هفته کتاب (آبان ۱۳۹۰) از آن تقدیر شد.

همچنین در بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان رویداد ملی «آزادگان ایران» که روز ۷ شهریور ۱۴۰۴ در قزوین برگزار می‌شود، برای نخستین‌بار از تقریظ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» رونمایی می‌شود.

بخشی از متن این کتاب:

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ آخرین پایگاه‌های رژیم پهلوی به دست مردم افتاد و رژیم سقوط کرد. رادیوتلویزیون ملی، مراکز دولتی و حتی کاخ‌های محمدرضا شاه یکی پس از دیگری به تسخیر مردم درآمد و در پی آن در هر محله کمیته انقلاب شکل گرفت تا حفاظت این مراکز و مجموعه‌ها را از گزند عوامل سودجو و یا بازماندگان حکومت برعهده بگیرند.

در کاخ سعدآباد مجموعه اسناد حکومتی و سلطنتی پهلوی‌ها نگهداری می‌شد و به‌نوعی کاخ اداری سلطنت پهلوی به حساب می‌آمد. حفاظت از این مجموعه ظاهراً و به واسطه‌ای چند، از جانب امام خمینی بر عهده سیدعلی‌اکبر گذاشته شد. او، علاوه بر نیروهای حاضر در آنجا، افراد مورد اطمینان و اعتماد خود را از شهر قزوین آورد تا حفاظت از کاخ سعدآباد در نهایت دقت صورت پذیرد.

نیروها در محوطه بیرونی کاخ جای گرفتند و تمام درهای ورودی به درون کاخ را بستند.

انتشارات سوره مهر، چاپ یازدهم کتاب «پاسیاد پسر خاک» به قلم محمد قبادی را در ۳۳۶ صفحه و بهای ۳۲۰ هزار تومان منتشر کرده است.