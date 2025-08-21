به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سال اول دولت چهاردهم (مرداد ۱۴۰۳ تا پایان تیر ۱۴۰۴) با تصویب ۵۹۵ طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار، گامهای بلندی در راستای توسعه سرمایهگذاری خارجی برداشته است که از این میزان، ۹۹۸ میلیون و ۲۴ هزار دلار جذب شده است.
این سازمان با تقویت مناسبات بینالمللی، مشارکت فعال در نشستهای جهانی از جمله اجلاسهای بریکس، سازمان همکاری شانگهای، بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا، و امضای موافقتنامههای سرمایهگذاری با کشورهایی نظیر عمان و مذاکره با کوبا و امارات متحده عربی، به تحقق اهداف کلان دولت کمک کرده است.
همچنین، با اجرای برنامههای نوین بازاریابی هدفمند، حضور در رویدادهای داخلی مانند ایران اکسپو ۲۰۲۵، نمایشگاه اینوکس-فاینکس مشهد و کیش اکسپو، و تقویت همکاری با بخش خصوصی از طریق جلسات متعدد با اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی، بستری مناسب برای جذب سرمایهگذاری فراهم شده است.
در حوزه بهبود محیط سرمایهگذاری، تصویب آییننامههایی نظیر سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری، تسهیل اقامت اتباع خارجی، و دستورالعملهای ارتقای رقابتپذیری و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی، همراه با پیشنهادهایی برای رفع محدودیتهای ورود ماشینآلات و صادرات محصولات سرمایهگذاری خارجی، از اقدامات کلیدی این سازمان بوده است.
این تلاشها با هماهنگی دستگاههای داخلی و ایجاد کارگروههای تخصصی برای جذب سرمایه از کشورهای حوزه خلیج فارس و پروژههای کلان ملی مانند کریدور شمال-جنوب، نشاندهنده عزم جدی برای توسعه اقتصادی کشور است.
نظر شما