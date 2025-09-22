  1. استانها
«اکسپو شیراز» نمایش توانمندی‌های چندوجهی فارس است

شیراز- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس برابعاد چندگانه رویداد «اکسپو شیراز» تأکید و آن را فرصتی بی‌بدیل برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و نوآورانه استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گودرزی صبح دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» برگزار شد، بر اهمیت این رویداد برای استان تأکید کرد و این نمایشگاه را صرفاً یک رویداد اقتصادی ندانست و گفت: اکسپو شیراز فرصتی جامع است که ابعاد سیاسی، فرهنگی، نوآوری، فناورانه و علمی را نیز در بر می‌گیرد و نباید تنها از منظر اقتصادی به آن نگریست.

وی با اشاره به اینکه آثار این نمایشگاه در سراسر استان فارس طنین‌انداز خواهد شد، ادامه داد: این رویداد فرصتی مغتنم برای معرفی جامع ظرفیت‌های استان از قابلیت‌های انسانی، علمی و پژوهشی گرفته تا مشاهیر و دانشگاهیان و نیز برجسته‌سازی توانمندی‌های تاریخی، طبیعی، جغرافیایی، صنعتی و گردشگری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در ابعاد گوناگون فرهنگی، تاریخی و طبیعی تأکید کرد و خواستار به تصویر کشیدن شایسته این جنبه‌ها شد.

گودرزی همچنین به توانمندی‌های استان در حوزه‌هایی چون گردشگری سلامت، صنایع مختلف و کشاورزی اشاره کرد و نقش رسانه‌ها را در این رویداد حیاتی دانست و گفت: رسانه‌ها حلقه وصل مهم میان سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران هستند و بدون حضور و همکاری فعال آن‌ها، اطلاع‌رسانی جامع و مؤثر این رویداد امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی همچنین از تشکیل ستاد تسهیل ملی با هدف رفع مشکلات و موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در فارس خبر داد و افزود: مسئولان ملی نیز در نمایشگاه شیراز اکسپو حضور خواهند داشت و میز خدمت ملی نیز برای ارائه خدمات و پاسخگویی به سرمایه‌گذاران راه‌اندازی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مسائل امنیتی و تاریخی کشور بیان کرد: دشمنان همواره مانع پیشرفت و عزت ما بوده‌اند، اما این نشان‌دهنده حرکت رو به رشد و بالندگی کشور است. همانطور که در تاریخ کهن ما آمده، این مرز و بوم همواره مورد حسادت بدخواهان بوده است.

