به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گودرزی صبح دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» برگزار شد، بر اهمیت این رویداد برای استان تأکید کرد و این نمایشگاه را صرفاً یک رویداد اقتصادی ندانست و گفت: اکسپو شیراز فرصتی جامع است که ابعاد سیاسی، فرهنگی، نوآوری، فناورانه و علمی را نیز در بر می‌گیرد و نباید تنها از منظر اقتصادی به آن نگریست.

وی با اشاره به اینکه آثار این نمایشگاه در سراسر استان فارس طنین‌انداز خواهد شد، ادامه داد: این رویداد فرصتی مغتنم برای معرفی جامع ظرفیت‌های استان از قابلیت‌های انسانی، علمی و پژوهشی گرفته تا مشاهیر و دانشگاهیان و نیز برجسته‌سازی توانمندی‌های تاریخی، طبیعی، جغرافیایی، صنعتی و گردشگری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در ابعاد گوناگون فرهنگی، تاریخی و طبیعی تأکید کرد و خواستار به تصویر کشیدن شایسته این جنبه‌ها شد.

گودرزی همچنین به توانمندی‌های استان در حوزه‌هایی چون گردشگری سلامت، صنایع مختلف و کشاورزی اشاره کرد و نقش رسانه‌ها را در این رویداد حیاتی دانست و گفت: رسانه‌ها حلقه وصل مهم میان سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران هستند و بدون حضور و همکاری فعال آن‌ها، اطلاع‌رسانی جامع و مؤثر این رویداد امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی همچنین از تشکیل ستاد تسهیل ملی با هدف رفع مشکلات و موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در فارس خبر داد و افزود: مسئولان ملی نیز در نمایشگاه شیراز اکسپو حضور خواهند داشت و میز خدمت ملی نیز برای ارائه خدمات و پاسخگویی به سرمایه‌گذاران راه‌اندازی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مسائل امنیتی و تاریخی کشور بیان کرد: دشمنان همواره مانع پیشرفت و عزت ما بوده‌اند، اما این نشان‌دهنده حرکت رو به رشد و بالندگی کشور است. همانطور که در تاریخ کهن ما آمده، این مرز و بوم همواره مورد حسادت بدخواهان بوده است.