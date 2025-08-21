صدور حکم قطعی پرونده فوت کودک دوساله در یزد / قصور پدر و پرستار کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری کل استان یزد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس حکم نهایی، پرستار کودک متهم در این پرونده به دلیل سهل‌انگاری و قصور در نگهداری از طفل که منجر به فوت کودک ۲ ساله شده بود، به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ درصد دیه کامل محکوم گردید.

همچنین، در این پرونده، پدر کودک نیز به دلیل واگذاری مسئولیت نگهداری طفل به فردی که فاقد صلاحیت و مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح بوده، به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ درصد دیه کامل محکوم شد. این احکام، پس از طی مراحل قانونی در دادسرا و محاکم بدوی، در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نهایتاً به تأیید و قطعیت رسید.

دادگستری کل استان یزد ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده داغدار این کودک، بر اهمیت رعایت کامل نکات ایمنی، مسئولیت‌پذیری والدین در انتخاب مراقبین کودک و پرهیز از قرار دادن داروها، مواد خطرناک و سمی در دسترس کودکان تاکید می‌کند. در همین راستا، از تمامی والدین گرامی درخواست می‌شود در هنگام انتخاب پرستار کودک یا هر فردی برای نگهداری از فرزندان، نهایت دقت و وسواس را به خرج داده و از صلاحیت و مجوزهای لازم فرد اطمینان حاصل نمایند تا از تکرار وقوع اینگونه حوادث ناگوار، پیشگیری شود.