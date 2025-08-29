به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا ظفرقندی بعدازظهر جمعه در نشستی با حضور مدیران و فعالان حوزه نظام سلامت با مرور خاطرات آغاز به کار دانشگاه علوم پزشکی یزد یادآور شد: این دانشگاه سال‌ها پیش با حدود ۳۰ دانشجو فعالیت خود را شروع کرد و امروز با بیش از ۶ هزار دانشجوی در حال تحصیل، خدمات گسترده‌ای به جامعه ارائه می‌کند.

وی با اشاره به «شیب مثبت» اقدامات حوزه بهداشت و درمان کشور تصریح کرد: باید دستاوردهای موجود را تقویت کنیم؛ با این حال، برخی چالش‌ها به‌ویژه در بخش نیروی انسانی نیازمند همکاری مشترک مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت است.

وزیر بهداشت درباره سیاست‌های جبران حقوق و دستمزد در بخش سلامت توضیح داد: اهتمام جدی به اصلاح و بهبود دستمزدها داریم اما رویکرد ما منطقی و مبتنی بر حفظ تعادل است تا ضمن نگهداشت نیروهای فعال، سلامت مالی دولت نیز رعایت شود.

وی همچنین به وضعیت تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: طی ۹ سال گذشته افزایش تعرفه‌های سلامت از صفر تا حداکثر ۲۰ درصد بوده و هرگز از نرخ تورم پیشی نگرفته است. با استدلال‌های مطرح‌شده در دولت، اصل جبران عقب‌ماندگی پذیرفته شد اما این جبران باید تدریجی انجام شود.

ظفرقندی با اشاره به شرایط «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و بحث برگزاری آزمون‌های حوزه سلامت تأکید کرد: «آموزش بدون نظم ممکن نیست»؛ آن هم در حوزه‌ای که به‌دلیل حساسیت‌های استانداردهای ایمنی، کوچک‌ترین سهل‌انگاری می‌تواند سلامت مردم را با خطر مواجه کند.

وی پزشکی را «مسئولیت اجتماعی» خواند و با تأکید بر پزشکی جامعه‌محور و مسئولیت‌محور، ارتقای سواد سلامت را ضرورتی برای پیشگیری دانست و گفت: باید با اقداماتی چون کاهش تصادفات جاده‌ای و کنترل آلودگی هوا از بروز بیماری‌ها جلوگیری کنیم؛ مسائلی که به گفته او سالانه جان ۵۰ هزار نفر را در کشور و ۷۰۰ هزار کودک را در جهان می‌گیرد.

وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت یزد گفت: این استان از نظر کلسترول بالا در میان سه استان اول و از نظر کم‌تحرکی—که عامل بسیاری از بیماری‌هاست—در رتبه نخست کشور قرار دارد. به باور او، با برنامه‌ریزی آموزشی و همکاری انجمن‌های علمی و سایر نهادها می‌توان این روند را اصلاح کرد.

وی ارتقای سواد سلامت را ابزاری مؤثر حتی در پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان‌ها دانست و به نتایج برخی پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه اشاره کرد.

ظفرقندی در پایان از پیگیری طرح پزشک خانواده در وزارت بهداشت خبر داد و با تأکید بر ضرورت توجه به مقوله جمعیت گفت: راهبرد مؤثر، تمرکز بر فعالیت‌های محله‌محور و تقویت خدمات در سطح محلات است.