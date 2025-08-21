به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام وزیر خارجه آمریکا در اعمال تحریم علیه چهار قاضی دیگر دیوان بینالمللی کیفری بهخاطر رسیدگی به جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: تحریم چهار قاضی دیگر دیوان بینالمللی کیفری (قضاتی با ملیتهای کانادایی، فرانسوی، سنگالی و فیجیایی) توسط آمریکا بهخاطر رسیدگی به جنایات اسرائیل، نه تنها هجمهای بیسابقه علیه عدالت است بلکه همدستی آشکار در جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی در فلسطین است.
این تعرض به قضات دیوان، سو استفاده فاحش از قدرت است که به رژیم اسرائیل مصونیت مطلق برای تداوم جنایاتش میبخشد، مجوز ارتکاب جنایات بیشتر میدهد و صلح و امنیت بینالمللی را بهشدت در معرض خطر قرار میدهد.
چنین بیقانونی واضحی ماهیت واقعی «نظم مبتنی بر قواعد» را به نمایش میگذارد: چارچوبی قانونگریز که کارکردی جز تأمین اغراض و تمایلاتشان، بیتوجه به قواعد شناختهشده حقوق بینالملل یا مبانی اخلاقی و انسانی ندارد.
