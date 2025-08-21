  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

بقایی: تحریم قضات دیوان بین‌المللی کیفری توسط آمریکا غیرقانونی است

بقایی: تحریم قضات دیوان بین‌المللی کیفری توسط آمریکا غیرقانونی است

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: اقدام وزیر خارجه آمریکا در تحریم چهار قاضی دیگر دیوان بین‌المللی کیفری، همدستی در نسل‌کشی و کشتار فلسطینیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام وزیر خارجه آمریکا در اعمال تحریم علیه چهار قاضی دیگر دیوان بین‌المللی کیفری به‌خاطر رسیدگی به جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: تحریم چهار قاضی دیگر دیوان بین‌المللی کیفری (قضاتی با ملیت‌های کانادایی، فرانسوی، سنگالی و فیجیایی) توسط آمریکا به‌خاطر رسیدگی به جنایات اسرائیل، نه تنها هجمه‌ای بی‌سابقه علیه عدالت است بلکه همدستی آشکار در جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در فلسطین است.

این تعرض به قضات دیوان، سو استفاده فاحش از قدرت است که به رژیم اسرائیل مصونیت مطلق برای تداوم جنایاتش می‌بخشد، مجوز ارتکاب جنایات بیشتر می‌دهد و صلح و امنیت بین‌المللی را به‌شدت در معرض خطر قرار می‌دهد.

چنین بی‌قانونی واضحی ماهیت واقعی «نظم مبتنی بر قواعد» را به نمایش می‌گذارد: چارچوبی قانون‌گریز که کارکردی جز تأمین اغراض و تمایلاتشان، بی‌توجه به قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل یا مبانی اخلاقی و انسانی ندارد.

کد خبر 6567166
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها