انگلیس یک فرد و ۴ نهاد ایرانی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس از اعمال تحریم علیه یک فرد و چهار نهاد ایرانی خبر داد که به ادعای لندن بخشی از شبکه حامی فعالیتهای فرامرزی تهران از جمله در اوکراین و اسرائیل هستند.
به نوشته رویترز به نقل از اطلاعیهای که روی خروجی پایگاه اطلاعرسانی دولت انگلیس درج شده است، این تحریمها شامل مسدودسازی داراییهای حسین شمخانی و چهار شرکت فعال در بخشهای کشتیرانی، پتروشیمی و مالی میشود.
به ادعای لندن، این شبکه در تسهیل فعالیتهای خصمانه دولت ایران از جمله تلاش برای بیثباتسازی انگلیس و سایر کشورها فعال بوده است.
به ادعای رویترز، برخی از شرکتهای مشمول این تحریمها به اقدام به نیابت یا با هدایت حسین شمخانی متهم هستند. حسین شمخانی که فرزند علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر انقلاب است، ماه گذشته تحت تحریمهای آمریکا نیز قرار گرفت.
نظر شما