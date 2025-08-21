به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری با عنوان «اقدام شهرداری علیه انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران»، روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ طی اطلاعیه ای توضیحاتی ارائه کرد.
در این اطلاعیه آماده است:
ملک مورد اشاره پس از پایان قرارداد و گذشت بیش از دو سال بهرهبرداری رایگان، با هماهنگی کامل اعضای انجمن و بدون هیچگونه استفاده از قوه قهریه، تخلیه و در اختیار شهرداری قرار گرفته است.
عرصه این ملک در طرح تعریض خیابان کودکان غزه منشعب از خیابان شریعتی واقع شده و اقدامات انجامشده در چارچوب ساماندهی املاک و اموال شهرداری و تبعیت از دستورات قضائی بوده است.
تمامی مراحل این فرایند با اطلاع، همکاری و توسط انجمن صنفی روزنامهنگاران صورت گرفته و هدف اصلی، بهرهگیری بهینه از ظرفیت املاک در راستای خدماترسانی به شهروندان است
