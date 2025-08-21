  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۲۲

ماجرای اقدام شهرداری تهران در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چه بود؟

ماجرای اقدام شهرداری تهران در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چه بود؟

در پی انتشار خبری با عنوان «اقدام شهرداری علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران»، روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری با عنوان «اقدام شهرداری علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران»، روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ طی اطلاعیه ای توضیحاتی ارائه کرد.

در این اطلاعیه آماده است:

ملک مورد اشاره پس از پایان قرارداد و گذشت بیش از دو سال بهره‌برداری رایگان، با هماهنگی کامل اعضای انجمن و بدون هیچ‌گونه استفاده از قوه قهریه، تخلیه و در اختیار شهرداری قرار گرفته است.

عرصه این ملک در طرح تعریض خیابان کودکان غزه منشعب از خیابان شریعتی واقع شده و اقدامات انجام‌شده در چارچوب ساماندهی املاک و اموال شهرداری و تبعیت از دستورات قضائی بوده است.

تمامی مراحل این فرایند با اطلاع، همکاری و توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران صورت گرفته و هدف اصلی، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت املاک در راستای خدمات‌رسانی به شهروندان است

