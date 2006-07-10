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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۰۷

مجمع عمومي انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و انجمن صنفي روزنامه نگاران به حد نصاب نرسيد

مجمع عمومي انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و انجمن صنفي روزنامه نگاران به حد نصاب نرسيد

مجمع عمومي انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان براي انتخاب اعضاي علي البدل هيات مديره امروز به علت به حد نصاب نرسيدن اعضاي حاضر برگزار نشد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين جلسه پرويز اسماعيلي دبيركل اين انجمن ضمن تشكر از اعضاي حاضر در جلسه به شرح مختصري از فعاليتهاي صورت گرفته طي سال گذشته پرداخت و گفت: طي يكسال گذشته با قبول مسئوليت دبير كل و برخي از اعضاي هيات مديره در دولت و نيز فوت مرحوم پروازي مقدم افرادي از هيات مديره خارج شدند كه اعضاي علي‌البدل جايگزين آنها شده‌اند. لذا در حال حاضر انجمن فاقد عضو علي البدل است و لازم بود در مجمع براي انتخاب سه عضو علي البدل هيات مديره تصميم گيري ششود.

اسماعيلي همچنين با اعلام احتمال برخي تغييرات پيشنهادي در اساسنامه انجمن گزارشي مختصر از عملكرد كميته‌هاي مختلف اين انجمن را ارائه داد. 

تاريخ جلسه بعدي مجمع عمومي انجمن روزنامه نگاران مسلمان كه بر اساس حضور نسبي اعضا به رسميت خواهد رسيد متعاقباً اعلام خواهد شد.

امروز همزمان مجمع عمومي انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز براي انتخاب اعضاي هيات مديره به حد نصاب نرسيد.

کد مطلب 351138

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