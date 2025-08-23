ساخت ۳۰۰واحد مسکونی برای مددجویان استان سمنان با مشارکت نهادهای مردمی

محمد حسین ذوالفقاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در قالب تفاهم نامه بین بنیاد مسکن، بسیج سازندگی و کمیته امداد منزل مسکونی برای مددجویان استان سمنان ساخته می‌شود، ابراز داشت: هدف از این اقدام تأمین سرپناه بردی ولی نعمتان در مناطق روستایی است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ منزل مسکونی برای مددجویان استان سمنان در حال ساخت است، افزود: تخصیص زمین جدید به متقاضیان تحت حمایت مناطق روستایی استان مورد تاکید است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه ثمره همدلی و همت بلند این سه نهاد کمک به ایجاد سرپناه برای نیازمندان است، ابراز داشت: در این طرح‌ها می‌کوشیم تا مددجویان به استقلال مالی و خودکفایی دست یابند.

ذوالفقاری تصریح کرد: مشارکت و حضور خیران در طرح‌های ساختمان سازی قطعاً می‌تواند به پیشرفت فیزیکی پروژه و تسریع در تحویل منزل مسکونی به مددجویان کمک کند.

وی افزود: در کمیته امداد برای رفع نیاز توانمندی مددجویان خدمات مختلفی را ارائه می‌دهد که تأمین مسکن از جمله آنها است لذا خیران را برای تحقق تأمین سرپناه مددجویان نیازمند دعوت به مشارکت می‌کنیم.