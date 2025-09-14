۲‌ هزار خدمت دندانپزشکی به مددجویان استان سمنان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان با بیان اینکه خدمت جهادی دندانپزشکی به مددجویان تحت پوشش ارائه شده است، ابراز داشت: دو هزار نفر از این خدمات بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه این خدمات با همکاری گروه جهادی الکفیل و حاج عبدالله والی انجام گرفته است، افزود: مدت اجرای طرح از ۱۸ لغایت ۲۱ شهریور ماه بوده است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه خدمات مختلفی را در حوزه دندانپزشکی مددجویان دریافت کردند، ابراز داشت: این خدمات شامل ترمیم، کشیدن، عصب کشی و جرم گیری دندان بوده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه طی دو سال گذشته ۴۲ اردوی جهادی خدمات درمانی و عمرانی در مناطق محروم برگزار شده است، تصریح کرد: هدف از این اقدام ارتقا وضعیت بهداشت و درمان و پیشگیری است.

وی افزود: برای توانمندسازی و رفع محرومیت در ابعاد مختلف معیشتی به‌ویژه سلامت این گونه طرح‌ها مستمر توسط کمیته امداد استان سمنان ادامه دار خواهد بود.