به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاشفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سپاه استان سمنان از مشارکت گروههای جهادی سمنان در پویش ملی «مهر علوی» خبر داد و ابراز کرد: بنیاد علوی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف توانمندسازی دانشآموزان مناطق محروم، پویش ملی «مهر علوی» را برگزار میکند و گروههای جهادی استان هم به کمک این طرح آمده اند.
وی با بیان اینکه قرار است در این طرح ۲۵۰ هزار بسته لوازم التحریر ضروری دانش آموزان نیازمند سراسر کشور تأمین شود، افزود: در این طرح گروههای جهادی و خیریهها میتوانند همانند سال گذشته با پرداخت ۱۵۰ هزار تومان برای هر دانشآموز در این طرح مشارکت کنند و بستهای به ارزش بیش از دو برابر آورده خود را دریافت کنند.
رئیس بسیج سازندگی استان سمنان در ادامه خاطر نشان کرد: اطلاعات هویتی و کد ملی دانشآموزان واجد شرایط باید توسط گروههای جهادی در سامانه بنیاد علوی ثبت شود و پس از تأیید، بستهها از سوی مجریان استانی به این گروهها تحویل داده خواهد شد.
کاشفی افزود: برای تسهیل روند ثبتنام، اطلاعات کاربری گروههایی که پیشتر در پویشهای گذشته حضور داشتهاند، فعال شده و امکان ورود به سامانه با همان نام کاربری و رمز عبور پیشین فراهم است. همچنین فایل آموزشی ثبتنام در سامانه نیز در دسترس گروهها قرار گرفته تا در تکمیل مراحل ثبتنام مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مهلت ثبتنام تا جمعه ۷ شهریور اعلام شده و این زمان تمدید نخواهد شد، افزود: گروهها میتوانند از طریق نشانی اینترنتی Bara.alavi-bonyad.com ثبتنام خود را تکمیل کنند.
