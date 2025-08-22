خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردم مؤمن استان مازندران، در شبهای گذشته و در آستانه روزهای پایانی ماه صفر، از شهرهای بزرگ تا کوچکترین روستاها، با حضور در مساجد، حسینیهها و تکایا، با سینهزنی، زنجیرزنی و نوحهخوانی ارادت خود را به خاندان پیامبر و اهلبیت ابراز کردند.
در ساری، مرکز استان، هیئتهای مذهبی از محلات مختلف با حرکت در خیابانها به سمت حرم مطهر امامزاده یحیی گرد آمدند. صدای سینهزنی و مرثیهخوانی فضای شهر را پر کرده و کودکان و نوجوانان در کنار بزرگترها جلوهای از عشق و ارادت مردم مازندران به خاندان پیامبر را به نمایش گذاشتند. در میدانهای اصلی شهر، جمعیت عزاداران با لباسهای سیاه و چهرههای مملو از اندوه، حضور پرشور خود را نشان دادند.
آمل، بابل و قائمشهر نیز شاهد حضور گسترده هیئتها و برپایی سفرههای نذری و اطعام عزاداران بودند. بانوان و خانوادهها با حضور فعال خود، بخشی از شور و ارادت مردمی به خاندان پیامبر و امامان معصوم را زنده نگه داشتند. مردم در این روزها نه تنها به سوگواری میپردازند بلکه با بیان فضائل ائمه و یادآوری آموزههای اخلاقی آنان، فضای معنوی ویژهای در استان ایجاد کردند.
همزمان، گروهی از هیئتهای مازندران به مشهد مقدس سفر کردند تا در جوار بارگاه امام رضا مراسم سوگواری برگزار کنند. محمدعلی باقری، رئیس شورای هیئتهای مذهبی مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شور و اجتماع مردم گفت: این حضور جمعی نمایشی از شور و اجتماع مردم ولایتمدار مازندران است.
برپایی اجتماع پرشور مازندرانیها در مشهد
وی با اشاره به اینکه اجتماع پرشور مردم مازندران و هیئات مذهبی در صحن جمهوری آستان مقدس رضوی برگزار میشود، افزود: این شور و شعور نشان میدهد فرهنگ عاشورا و سیره اهلبیت در میان نسلهای جوان و قدیم زنده است.
وی گفت: ما میخواهیم فرهنگ عاشورا و سیره امامان معصوم را در میان نسل جوان زنده نگه داریم. حضور مردم از کرانه خزر تا قلب ایران جلوهای از عشق به پیامبر و اهلبیت است.
در عین حال همزمان با روزهای پایانی ماه صفر مواکبی برای خدمات دهی به زائران و عزاداران در شهرهای مازندران و مشهد مقدس برپا شده است. از استان مازندران ۴۰ موکب در مشهد برپا شد که ۱۷ موکب مربوط به شبکه خادمیاری است.
محمد اسماعیل امامزاده مدیر کانون خادمیاران رضوی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از برپایی ۴۰ موکب این استان در مشهد مقدس خبر داد. از این تعداد، ۱۷ موکب متعلق به شبکه خادمیاری و مابقی توسط مردم دایر شده است.
به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) بیش از ۵۰ هزار پرس غذا میان زائران و عزاداران توزیع شود
وی افزود: همچنین در استان مازندران ۶۰ موکب فعال است و به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) بیش از ۵۰ هزار پرس غذا میان زائران و عزاداران توزیع شود
ویگفت: ارزش ریالی خدمات ارائهشده حدود ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
امامزاده با بیان اینکه خادمیاری مازندران طی ۴۰ ماه گذشته بهطور مستمر در مشهد مقدس خدمترسانی کرده است، گفت: در روز شهادت امام رضا (ع) خادمیاران در شهرهای مختلف استان نیز دسته روی خواهند داشت.
جمعی از مردم مازندران روزهای پایانی ماه صفر خود را به مشهد مقدس رساندند و با پوششهای سنتی، پرچمهای سیاه و دستههای عزاداری در مسیرهای منتهی به حرم مطهر امام رضا حضور یافتند و نوای یا رسولالله و یا حسن مجتبی شور معنوی خاصی ایجاد کرد. حضور پرشور نوجوانان و جوانان در کنار پیشکسوتان هیئتها نشان از استمرار فرهنگ عاشورا و پیوند نسلها با ارزشهای دینی دارد.
این سفر هیئتها و برپایی مواکب علاوه بر تقویت ارادت دینی، فرصتی برای همبستگی میان هیئتهای مختلف استان و انتقال ارزشهای مذهبی به نسل جدید است. حضور مردم استان مازندران در مشهد تصویری زنده از پیوند دیار علویان با اهلبیت و استمرار فرهنگ عاشورا را به نمایش میگذارد.
نوای یا رسولالله از کرانه خزر تا قلب ایران در مشهد پژواک عشق و ارادت مردم را به خاندان پیامبر و اهلبیت نشان میدهد. این سنت دیرینه هر سال با شور و اندوه پررنگتر از گذشته برگزار میشود و یاد و خاطره پیامبر و امامان معصوم را زنده نگه میدارد. حضور پرشور مردم در کنار هیئتهای مذهبی و مواکب جلوهای از ارادت عمیق دیار علویان به اهلبیت است که نسلهای آینده نیز آن را حفظ خواهند کرد.
همزمان با روزهای پایانی ماه صفر و رحلت نبی مکرم اسلام (ص) وشهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) آئینهای عزاداری و یادوارههای شهدا در استان مازندران به اوج رسیده است.
