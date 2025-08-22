  1. استانها
ارادت اهل سنت ترکمن به اهل بیت(ع)؛ نمایش وحدت در آیین پخت غذای نذری

بندرترکمن-پخت غذا توسط بانوان اهل سنت بندر ترکمن در ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) نمادی از وحدت مذهبی و همبستگی اجتماعی است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرستان بندرترکمن در شمال ایران و در استان گلستان واقع شده است که به عنوان منطقه‌ای با جمعیتی متنوع مذهبی شناخته می‌شود که اهل سنت و شیعه در کنار هم زندگی می‌کنند. مردم این منطقه از دیرباز نشان داده‌اند که اختلافات مذهبی هرگز مانع ابراز محبت مشترک به پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) نیست.

یکی از روحانیان محلی می‌گوید: بندرترکمن همیشه مثال زنده‌ای برای همزیستی مسالمت‌آمیز بوده است؛ مراسم مشترک و احترام به مناسبت‌های مذهبی هر دو گروه، نشان‌دهنده علاقه و محبت مشترک به خاندان نبوت است.

ارادت و احترام اهل سنت به پیامبر (ص) و امام حسن (ع)

یکی از بانوان اهل سنت که سال‌هاست در این مراسم‌ها شرکت دارد به خبرنگار مهر، می‌گوید: این روزها برای ما فرصتی است تا عشق و ارادت خود را به پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی نشان دهیم. این محبت و احترام فقط حرف نیست؛ وقتی کنار هم غذا می‌پزیم و میان مردم تقسیم می‌کنیم، احساس می‌کنیم که قلب‌ها به هم نزدیک‌تر شده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: در نگاه ما، پیامبر (ص) و امام حسن (ع) برای همه مسلمانان الگو و مظهر رحمت و صلح هستند. مراسم ما هم نمایشی از این باور است که همه ما فرزندان یک دین و یک پیامبر هستیم.

نقش بانوان در حفظ و تقویت فرهنگ همبستگی

بانوان اهل سنت بندرترکمن نقش کلیدی در برگزاری این آئین دارند. مهناز پقه یکی دیگر از بانوان فعال در این مراسم توضیح می‌دهد: ما این مراسم را با عشق و ارادت برگزار می‌کنیم. پخت و توزیع غذا به دست خودمان، فرصتی برای ابراز محبت و خدمت به جامعه است. این کار برای ما نه تنها یک وظیفه دینی، بلکه فرصتی برای ایجاد همدلی و دوستی بین مردم است.

وی افزود: وقتی مردم غذا را دریافت می‌کنند، لبخند و تشکرشان بهترین پاداش ماست. این لحظات، وحدت و صمیمیتی که میان مسلمانان این منطقه وجود دارد را به خوبی نشان می‌دهد.

یکی از جوانان اهل سنت بندرترکمن در این باره می‌گوید: من همیشه دیدن این مراسم و تلاش بانوان را دوست دارم. این نشان می‌دهد که ما می‌توانیم کنار هم باشیم و به یاد پیامبر (ص) و اهل بیت (ع)، محبت و همدلی را گسترش دهیم. این کارها باعث می‌شود ما از اختلافات عبور کنیم و بیشتر بر وجه مشترک‌مان تمرکز کنیم.

همچنین یکی از ساکنان شیعه شهرستان گفت: این مراسم‌ها نشان می‌دهد که اهل سنت بندرترکمن چقدر به پیامبر (ص) و امام حسن (ع) عشق دارند. ما نیز از این محبت استقبال می‌کنیم و امیدواریم این وحدت روز به روز قوی‌تر شود.

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مراسم پخت و توزیع غذا

مراسم پخت و توزیع غذا تنها یک سنت مذهبی نیست؛ بلکه دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای است. برگزاری این آئین در بندرترکمن موجب ایجاد فضای صمیمی و دوستانه میان اقشار مختلف جامعه شده است. سمیه محمدی فعال فرهنگی شهرستان می‌گوید: این برنامه‌ها فرصت مغتنمی است برای نزدیک شدن دل‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی. وقتی بانوان با هم همکاری می‌کنند، پیام محبت و همدلی به کل جامعه منتقل می‌شود. نسل جوان نیز از نزدیک شاهد این فرهنگ زیبا و صلح‌آمیز است.

وی افزود: ترویج چنین فرهنگ‌هایی می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد تا در فضای همزیستی مسالمت‌آمیز، پایه‌های وحدت مستحکم‌تر شود.

وحدت در سایه محبت به اهل بیت (ع)

مراسم پخت و توزیع غذا به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در شهرستان بندرترکمن، جلوه‌ای زنده از ارادت عمیق و محبت مشترک اهل سنت به اهل بیت پیامبر اسلام است. این آئین‌های مذهبی، علاوه بر پیوندهای دینی، موجب تقویت همبستگی اجتماعی، ایجاد فضای صلح و دوستی و ترویج فرهنگ احترام متقابل میان مسلمانان این منطقه شده‌اند.

حضور فعال بانوان در این مراسم، نقش بی‌بدیلی در حفظ و گسترش این فرهنگ ایفا می‌کند و نسل‌های جدید را با معنای واقعی محبت به پیامبر و اهل بیت آشنا می‌سازد.
در نهایت، این سنت زیبا پیام روشنی به جهان اسلام می‌دهد فراتر از هر اختلاف فقهی و مذهبی، همه مسلمانان در عشق و ارادت به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان، یک‌دل و متحد هستند.

