پیامبر اکرم (ص) رحمت گسترده الهی و شاهد اعمال بندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در مراسم سالروز رحلت جانگداز رحمت عالمیان، پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد چهارده معصوم (ع) گناوه (بحرانی) با تسلیت این دو مصیبت عظیم به امت اسلامی، جایگاه رفیع پیامبر اعظم (ص) را تبیین کرد.

امام جمعه گناوه با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: پیامبر اسلام (ص) انسان‌ها را از سقوط در پرتگاه گمراهی رهایی بخشید و آنان را به مسیر سعادت دنیا و آخرت هدایت کرد.

وی گفت: خداوند متعال در آیات مختلف، حضرت رسول (ص) را با تعابیری چون «شاهد»، «بشیر»، «نذیر» و «سراج منیر» معرفی کرده که هر یک بیانگر بُعدی از شخصیت جامع و هدایت‌گر نبی مکرم اسلام (ص) است.

امام جمعه گناوه افزود: پیامبر اکرم (ص) نه تنها ناظر و شاهد بر اعمال انسان‌هاست، بلکه همچون خورشیدی معنوی، رحمت و نور الهی را بر سراسر عالم می‌تاباند و رحمت او همه انسان‌ها، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، را در بر می‌گیرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه آن حضرت «رحمةً للعالمین» است، تصریح کرد: رسالت پیامبر اسلام (ص) محدود به زمان یا مکان خاصی نیست و تا ابد راهنمای انسان‌ها به سوی سعادت خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) گفت: سبط اکبر پیامبر (ص) با حلم، صبر و بزرگواری خویش الگوی ماندگار امت اسلامی است و شهادت مظلومانه ایشان برگ دیگری از تاریخ مظلومیت اهل‌بیت (ع) را رقم زد.

امام جمعه گناوه در ادامه با نقل روایاتی از امیرالمؤمنین (ع)، لحظات پایانی عمر شریف پیامبر (ص) را تشریح کرد و افزود: امیرالمؤمنین (ع) متولی غسل و تدفین رسول خدا (ص) بود و فرشتگان در آن لحظات حضور داشتند؛ همچنین حضرت زهرا (س) نخستین فردی بود که پس از ارتحال پیامبر (ص) به ایشان ملحق شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به قرآن، عترت و سیره نبوی است تا در برابر فتنه‌ها و چالش‌های پیش‌رو مصون بماند.