عزاداری سنتی زائران چهارمحال و بختیاری در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری سنتی بختیاریها شامگاه پنجشنبه مصادف با شب رحلت پیامبر (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و نیز در آستانه شهادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) با حضور جمعی از زائران چهارمحال و بختیاری و عموم سوگواران در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین یدالله رحمانی از اساتید حوزه علمیه استان چهارمحال و بختیاری در این مراسم با تسلیت مناسبتهای ایام پایانی ماه صفر و با اشاره به جایگاه و منزلت حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا (ع)، اظهار کرد: امام هشتم شیعیان مقام رضا دارند چرا که به هر آنچه که خداوند متعال خواسته است، رضایت داشتند.
رحمانی با ذکر اینکه امام رضا (ع) چه در ولایتعهدی اجباری و چه در شهادت به تقدیر الهی راضی بودند، ادامه داد: این امام همام کلید رضایت بندگان خدا بوده و خداوند متعال افعال خود را در وجود اولیای الهی تجلی میدهد.
وی با تأکید بر اینکه ائمه اطهار (ع) همه یک نور واحد و دارای یک مأموریت هستند، افزود: زیارتنامهها شناسنامه ائمه (ع) هستند و زیارت جامعه کبیره بزرگترین شناسنامه این بزرگواران است.
این مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری در خصوص فرازی از زیارت جامعه کبیره ادامه داد: در فرازی از این متن ارزشمند خطاب به ائمه (ع) عرض میکنیم: «وَ اخْتَارَکُمْ لِسِرِّه وَ اجْتَبَاکُمْ بِقُدْرَتِه وَ أَعَزَّکُمْ بِهُدَاه» یعنی وجود مطهر شما ائمه (ع) ظرف اسرار الهی است و خدا شما را برگزید تا قدرت پروردگار بر روی زمین باشید و خدا شما را عزیز عالم قرار داد.
رحمانی با یادآوری اینکه ائمه اطهار (ع) عالم هستی را اداره میکنند، بیان کرد: این بزرگواران جانشینان خدا هستند یعنی خدا فعل و اراده و عمل خود را در روی زمین به واسطه ائمه (ع) محقق میسازد.
وی در پایان گفت: بر اساس فراز دیگری از زیارت جامعه کبیره «فَإنّی لَکُم مطیع مَنْ أَطَاعَکُمْ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَاکُمْ فَقَدْ عَصَی اللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّکُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَکُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّه»، هر کسی اطاعت ائمه (ع) را به جا بیاورد درواقع خدا را اطاعت کرده است.
یادآور میشود، مراسم روضه و مداحی بختیاری و زنجیرزنی و سینهزنی از دیگر بخشهای عزاداری سنتی زائران استان چهارمحال و بختیاری در محضر امام رئوف علی بن موسی الرضا (ع) بود.
