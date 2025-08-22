  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

بازیگر سینما نایب قهرمان تنیس ساحلی قهرمانی کشور شد

بازیگر سینما نایب قهرمان تنیس ساحلی قهرمانی کشور شد

پرونده رقابت های ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی در شرایطی بسته شد که در فینال بخش مردان، تیم میلاد کی‌مرام (بازیگر سینما) و امیر علی بنده نژاد به مقام دومی رضایت دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل فدراسیون تنیس، آخرین روز مسابقات ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی قهرمانی کشور در زمین‌های ساحلی مجموعه آسایش مازندران برگزار شد و تیم‌های حاضر در فینال برای کسب عناوین قهرمانی با هم دیدار کردند.

در فینال بخش مردان تیم فرهان و شهریاد اهرزاد با نتیجه ۶ بر یک و ۷ بر ۶ مقابل تیم میلاد کی‌مرام - امیر علی بنده نژاد به پیروزی رسید تا قهرمانی این دوره را به نام خود ثبت کند. عنوان سوم مشترک نیز به تیم‌های فربد فتاح - سالار ریاحی و کامبیز درویش نژاد - مهرزاد حدادیان رسید.

در بخش بانوان نیز تیم فاطمه سرسنگی و ساره هژبر با نتیجه ۷ بر ۵ و ۷ بر ۶ تیم نازنین انوری - یاسمن حیدری را مغلوب کرد و قهرمان شد. تیم‌های نیلرام دهستانی - پریسا گرزینی و نیکی ثابتی - عسل فرحبدنیا نیز به مقام سوم مشترک رضایت دادند.

رقابت‌های ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی از ۲۷ مرداد ماه با حضور بازیکنانی از استان‌های هرمزگان، گلستان، مازندران، سمنان، تهران و گیلان در زمین‌های مجموعه آسایش مازندران برگزار و شب گذشته با معرفی برترین‌ها پایان یافت.

مدیریت مسابقات بر عهده علیرضا علی حسینی بود و مجید گلچین (سرداور نشان سفید) سرداوری بازی‌ها را بر عهده داشت.

