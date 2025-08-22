بازیگر سینما نایب قهرمان تنیس ساحلی قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل فدراسیون تنیس، آخرین روز مسابقات ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی قهرمانی کشور در زمین‌های ساحلی مجموعه آسایش مازندران برگزار شد و تیم‌های حاضر در فینال برای کسب عناوین قهرمانی با هم دیدار کردند.

در فینال بخش مردان تیم فرهان و شهریاد اهرزاد با نتیجه ۶ بر یک و ۷ بر ۶ مقابل تیم میلاد کی‌مرام - امیر علی بنده نژاد به پیروزی رسید تا قهرمانی این دوره را به نام خود ثبت کند. عنوان سوم مشترک نیز به تیم‌های فربد فتاح - سالار ریاحی و کامبیز درویش نژاد - مهرزاد حدادیان رسید.

در بخش بانوان نیز تیم فاطمه سرسنگی و ساره هژبر با نتیجه ۷ بر ۵ و ۷ بر ۶ تیم نازنین انوری - یاسمن حیدری را مغلوب کرد و قهرمان شد. تیم‌های نیلرام دهستانی - پریسا گرزینی و نیکی ثابتی - عسل فرحبدنیا نیز به مقام سوم مشترک رضایت دادند.

رقابت‌های ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی از ۲۷ مرداد ماه با حضور بازیکنانی از استان‌های هرمزگان، گلستان، مازندران، سمنان، تهران و گیلان در زمین‌های مجموعه آسایش مازندران برگزار و شب گذشته با معرفی برترین‌ها پایان یافت.

مدیریت مسابقات بر عهده علیرضا علی حسینی بود و مجید گلچین (سرداور نشان سفید) سرداوری بازی‌ها را بر عهده داشت.