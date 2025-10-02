  1. ورزش
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند

نمایندگان تنیس ساحلی ایران که جهت حضور در مسابقات جهانی، عازم تایلند شده‌اند در نخستین بازی از سد رقبای خود گذشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی در شرایطی به میزبانی تایلند آغاز شد که نمایندگان کشورمان با درخشش در بازی‌های نخست، موفق شدند برتری خود را به حریفان دیکته کنند.

در یکی از این بازی‌ها، امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با بازیکنان انگلیسی که در غالب تیم هنگ‌کنگ به میدان آمده بودند با نتایج ۶ بر ۳ و ۷ بر ۵ به پیروزی رسیدند.

در دیگر بازی برگزار شده، فرهان و شهریار اههرزاد در رقابت با بازیکنانی از کشور آمریکا و هلند دیدار کردند که این بازی نیز با نتایج ۶-۲ و ۶ بر یک به سود نمایندگان کشورمان به پایان رسید.

