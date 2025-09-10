  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

نماینده تنیس ایران در کمپ برترین‌های آسیا

نماینده تنیس ایران از امروز کار خود را در کمپ برترین‌های آسیا آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون تنیس، آیلین محمدیان فر به همراه هنگامه عزیزی (مربی) که برای حضور در کمپ برترین‌های آسیا راهی فیلیپین شده‌اند از امروز برنامه تمرینی خود را آغاز خواهند کرد.

نماینده کمتر از ۱۴ سال ایران در این کمپ که با حضور برترین تنیسورهای این رده سنی آسیا آغاز می‌شود، به مرور تمرین و برنامه‌های فنی خواهد پرداخت.

در این کمپ ۸ دختر و ۹ پسر از قاره پهناور آسیا با دعوت فدراسیون آسیا راهی فیلیپین شده‌اند، گفتنی است نمایندگانی از کشورهای ازبکستان، فیلیپین، نپال، هنگ کنگ، هند، اندونزی، چین، ویتنام، مالزی و سریلانکا در این کمپ حضور دارند.

تمرینات بدن‌سازی و تمرین از جمله برنامه‌های این کمپ است.

کد خبر 6585548

