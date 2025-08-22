اعلام موعد برگزاری نشست «سازمان همکاری شانگهای» در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در روزهای ۳۱ اوت و اول سپتامبر (۹ و ۱۰ شهریورماه) به میزبانی شهر تیانجین و به ریاست «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور برگزار می‌شود.

براین اساس شی جین پینگ رئیس جمهور چین ریاست نشست امسال را برعهده خواهد داشت و در آن سخنرانی کلیدی خواهد داشت.

در نشست امسال نشست دیگری با عنوان «شانگهای پلاس» با مشارکت برخی از کشورهای دیگر نیز برگزار خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۴۰۰ به عضویت رسمی سازمان همکاری شانگهای درآمده است. کشورهای چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس دیگر اعضای دائمی این سازمان هستند.

کشورهای دیگری از جمله مغولستان به عنوان عضو ناظر و همچنین ارمنستان، جمهوری آذربایجان، کامبوج، نپال، سری‌لانکا، ترکیه، عربستان سعودی، قطر، مصر، کویت، مالدیو، میانمار، امارات و بحرین نیز شرکای گفتگوی این سازمان هستند.