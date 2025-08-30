به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نارندرا مودی نخست وزیر هند برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) امروز شنبه وارد چین شد.

نارندرا مودی در حاشیه این اجلاس در شهر تیانجین (Tianjin) با شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین روسای جمهور چین و روسیه دیدار خواهد کرد.

گفتنی است که دستیار رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود که ولادیمیر پوتین روز دوشنبه اول سپتامبر (۱۰ شهریور) در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای با همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد.

«یوری اوشاکوف» ضمن تشریح برنامه کاری پوتین در حاشیه اجلاش شانگهای تأکید کرد: ایران شریک دیرینه و قابل اعتماد روسیه است و سران دو کشور در این دیدار درباره مسائل مختلف از جمله اوضاع پیرامون برنامه هسته‌ای گفتگو خواهند کرد.