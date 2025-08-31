به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز یکشنبه در دیداری مهم با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت که دهلی نو متعهد به بهبود روابط با پکن است. هر دو مقام در مورد لزوم گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری پس از وضع تعرفه‌های گمرکی از سوی آمریکا بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش رویترز، نخست وزیر هند برای اولین بار در ۷ سال گذشته برای شرکت در نشست ۲ روزه سازمان همکاری شانگهای به همراه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیگر سران کشورهای آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و غرب آسیا به چین سفر کرد.

این دیدار چند روز پس از آن برگزار شد که واشنگتن در پاسخ به خرید نفت روسیه توسط دهلی نو، تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر کالاهای هندی وضع کرد، اقدامی که به گفته تحلیلگران، مودی و شی را به سمت اتحاد در برابر فشارهای غرب سوق داده است.

بر اساس گزارش وزارت امور خارجه هند از این نشست، مودی در این دیدار گفت که هند و چین به دنبال استقلال راهبردی هستند و روابط آنها نباید از دریچه یک کشور ثالث دیده شود.

این وزارتخانه افزود: مودی بر کاهش کسری تجاری هند با چین و گسترش همکاری در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله تروریسم و رویه‌های تجارت عادلانه تأکید کرد. مقامات؛ همچنین در مورد گسترش زمینه‌های مشترک همکاری در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی و چالش‌هایی مانند تروریسم و تجارت عادلانه در پلتفرم‌های چندجانبه بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس فیلمی که در حساب رسمی ایکس متعلق به «مودی» منتشر شده است، وی در این دیدار که در حاشیه اجلاس شانگهای برگزار شد، به شی جین پینگ گفت: ما متعهد به پیشرفت روابطمان بر اساس احترام، اعتماد و حساسیت‌های متقابل هستیم.