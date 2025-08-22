زمان فیلمبرداری «سواران» برد پیت تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، هر بازیگر درجه یک هالیوود آرزوی همکاری با ادوارد برگر را دارد و این کارگردان که پیشتر پروژه‌هایی را با کالین فارل، مت دیمون، آستین باتلر و جورج کلونی جلوی دوربین برده بود، حالا با برد پیت همکاری می‌کند.

برگر که از کارهای اخیرش می‌توان از «مجمع کاردینال‌ها» فیلم نامزد اسکار یاد کرد، به تازگی از ساخت «تصنیف یک بازیکن کوچک» فارغ شده و قصد دارد فیلم بعدی‌اش را با عنوان «سواران» با حضور برد پیت در نقش اصلی، اوایل سال آینده جلوی دوربین ببرد. قرار است این فیلم بر مبنای فیلمنامه دیوید کاجگانیچ با اقتباس از رمان تحسین‌شده تیم وینتون ساخته شود.

برگر درباره فیلم گفته است: «سواران» یک اثر بر مبنای شخصیت‌پردازی واقعی است. به نظرم ما بزرگترین ستاره سینمای جهان را داریم که واقعا برای فیلمی با شخصیت‌های واقعی تلاش می‌کند. در این فیلم، شخصیت او را در سفری می‌بینیم که با ساختن یک خانه شروع می‌شود. او یک مرد واقعی است، یک مرد! او مثل من نیست. این مرد می‌تواند خانه بسازد. ما او را در حالی ملاقات می‌کنیم که در حال ساختن خانه‌ای برای خانواده‌اش است؛ او نان‌آور واقعی، مرد سنتی واقعی است و سپس در سفری برای یافتن همسرش است که ناگهان ناپدید شده است. ما او را از ایرلند به یونان، از بروکسل به آمستردام و دوباره به ایرلند می‌بریم. این یک سفر اودیسه‌ای عظیم در سراسر اروپا است که در طی آن او از هم می‌پاشد. و من بی‌صبرانه منتظرم ببینم برد این کار را انجام می‌دهد.

پیت که با «F۱» در اوج خود ظاهر شده، همین حالا مشغول فیلمبرداری «ماجراهای کلیف بوث» دیوید فینچر است که تا دسامبر ادامه دارد و «سواران» پروژه بعدی او خواهد بود. او همچنین اخیرا تولید «قلب هیولا» دیوید آیر را به پایان رسانده است.

برگر پروژه‌های زیادی در برنامه دارد. او به تازگی برای کارگردانی فیلمی درباره ایوان گرشکوویچ - اولین روزنامه‌نگار آمریکایی که از زمان جنگ سرد در روسیه دستگیر شد - با آمازون/ ام‌جی‌ام قرارداد بسته و تأیید می‌کند که هنوز به فیلم بعدی «جیسون بورن» فکر می‌کند. یک درام با موضوع سفر در زمان با بازی آستین باتلر هم هست که برگر دوست دارد آن را کارگردانی کند.

برگر آلمانی تبار پس از حماسه جنگ جهانی اول خود در نتفلیکس در سال ۲۰۲۲ با عنوان «در جبهه غرب خبری نیست» که ۴ جایزه اسکار را از آن خود کرد، به یکی از کارگردانان پرطرفدار هالیوود بدل شد و پس از آن درام تحسین‌شده واتیکانی «مجمع کاردینال‌ها» که ۸ نامزدی اسکار، از جمله بهترین فیلم، را کسب کرد، ساخته شد. فیلم بعدی او «تصنیف یک بازیکن کوچک» است که پاییز امسال اکران می‌شود.