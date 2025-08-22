لزوم تقویت قدرت دفاعی کشور و هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به شکوه مراسم اربعین حسینی، از خدمات بی‌نظیر مواکب عراقی تقدیر کرد و گفت: خدمات ارائه‌شده در اربعین امسال با سال‌های گذشته قابل مقایسه نبود. ملت عراق، به‌ویژه شیعیان ولایتمدار، سنگ تمام گذاشتند و زبان از تشکر قاصر است.

وی همچنین از تلاش مردم و مسئولان ایران برای برگزاری مراسم محرم و صفر قدردانی کرد.

امام جمعه اهواز با تأکید بر شرایط سخت مردم غزه، از هموطنان خواست کمک‌های غیرنقدی خود را از طریق مصلی‌ها، حسینیه‌ها و کمیته امداد به این مردم محاصره‌شده ارسال کنند و گفت: کمک به غزه نباید فراموش شود، چرا که آنها در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.

موسوی‌فرد با گرامیداشت روز صنعت دفاعی (۳۱ مرداد)، بر ضرورت تقویت توان نظامی کشور تأکید کرد و با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال اظهار کرد: خداوند فرموده تا جایی که می‌توانید قدرت نظامی آماده کنید تا دشمنان را بترسانید. باید چنان قوی باشیم که هیچ دشمنی جرأت طمع به این کشور را نداشته باشد.

وی، اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ توسط متفقین را نمونه‌ای از عواقب ضعف یک کشور دانست و افزود: این واقعه که به قحطی گسترده، مرگ صدها هزار نفر و نقض حاکمیت ملی منجر شد، نشان می‌دهد که تنها ایران قوی می‌تواند استقلال و حرمت ملی را حفظ کند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با انتقاد از بیانیه اخیر برخی گروه‌های معارض، آن را همسو با دستورالعمل‌های دشمنان ایران خواند و گفت: ستون پنجم دشمن سال‌هاست که در حال کارشکنی است و حتی به قراردادهای ننگینی مانند گلستان و ترکمانچای که بخش عظیمی از خاک ایران را جدا کرد، افتخار می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با اشاره به عملیات اخیر نیروهای مسلح در دفاع ۱۲ روزه، تأکید کرد: دشمن در این جنگ دریافت که علاوه بر قدرت موشکی و پهپادی ایران، انسجام و وحدت ملی بزرگ‌ترین سلاح این کشور است.

وی افزود: دشمنان که نتوانستند به اهداف خود برسند، اکنون با هدف مخدوش کردن این اتحاد ملی، به دنبال تضعیف ایران هستند.

امام جمعه اهواز در پایان از مردم خواست با هوشیاری و حفظ وحدت، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند و با مشارکت در امور خیر مانند کمک به غزه، همبستگی خود را نشان دهند.