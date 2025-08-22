مسجد قلب تپنده ایمان و مقاومت امت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد با اشاره به سختی‌های دوران امامت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: شک در حقانیت رهبر الهی یکی از خطرناک‌ترین آسیب‌های امت اسلامی و عامل رکود، انحراف و ضلالت جامعه خواهد بود.

وی با بیان اینکه این شک ریشه در واقعه سقیفه دارد، افزود: پس از شهادت امیرالمؤمنین (ع)، جریان نفاق با سوءاستفاده از ضعف ایمان، دنیاطلبی و خستگی از جهاد، بذر تردید را در دل امت اسلام کاشت. این شک، نه‌تنها مانع پذیرش آرمان‌های الهی می‌شود، بلکه جامعه را از مسیر هدایت دور می‌سازد.

امام جمعه محمودآباد با استناد به فرمایش پیامبر اکرم (ص) إنی تارک فیکم الثقلین»، بر ضرورت تمسک به قرآن و اهل‌بیت برای حفظ مسیر حق تأکید کرد.

وی به مناسبت ۳۰ مرداد، روز جهانی مسجد و سالروز آتش‌سوزی مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۴۸ به نقش بی‌بدیل مسجد در تاریخ اسلام را یادآور شد و گفت: مسجد، تنها محل نماز نیست؛ بلکه قلب تپنده ایمان، بصیرت، آموزش، مقاومت و رسیدگی به نیازهای جامعه است.

حجت الاسلام موسوی در پایان یادآور شد: از صدر اسلام تاکنون، مساجد محور تصمیم‌سازی و تشکیل جامعه ایمانی بوده‌اند.